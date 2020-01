Hoe kan íémand het in Bram Stokers naam een waardevol idee vinden om Dracula op Tinder te laten zitten? In de derde en laatste aflevering van de zoveelste adaptatie van het klassieke boek maakt het verhaal een tijdssprong: Dracula zuigt er niet langer bloed in het Transsylvanië van de 18de eeuw, maar jaagt er op zijn slachtoffers via Tinder in het hedendaagse Londen. Hij loopt er ongemerkt rond nadat een advocaat, met wie Dracula eens heeft geskypet vanuit zijn cel in een medisch onderzoekscentrum, hem met gemak vrij heeft gekregen. Zit je ook in je haar te krabben? De vampier kon videobellen met een tablet nadat hij het wifiwachtwoord van dat zwaarbeveiligde onderzoekscentrum had geraden: het was ‘Dracula’. Hoe kon Dracula, na een dutje van zo’n honderd jaar, überhaupt weten wat een wifiwachtwoord is? En waarom kwam die advocaat opdagen en waarom dient hij Dracula vervolgens als een welwillend slaafje? Zever, gezever!