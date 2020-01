'Sex Education' (seizoen 2) op Netflix: 'De vinger aan de pols, en ook graag in een stuk of wat andere lichaamsopeningen'

We zien het hoofdpersonage namelijk meteen zestien keer achter elkaar met zijn racket het enkelspel bij de heren beoefenen: zelfs bij de aanblik van het vrouwenfiguurtje op de shampoofles of de wrijving van zijn broek tegen het fietszadel gaat zijn vlaggenstok fier overeind staan. En u raadt nooit welke muziek tijdens die geinige montage uit de boxen knalt! Het moet van een Kolacny-broer geleden zijn dat er nog eens zo uitgebreid gerukt werd op de koorgezangen van Scala.

Dat is de charme van ‘Sex Education’: in tegenstelling tot de karikaturaal donkere en edgy HBO-tienerserie ‘Euphoria’ blijft seks hier een plezierige aangelegenheid. Of toch meestal: aan het begin van het seizoen is op Moordale High net een chlamydia-epidemie uitgebroken, en in de zeven daaropvolgende afleveringen zullen de personages nog worstelen met hun geaardheid, net ontdekte fetisjen en die meest voorkomende aller seksgerelateerde ziektes: jaloezie.