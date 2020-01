'What did Jack Do?' van David Lynch: 'Een frisse sorbet die de algoritmische smaak neutraliseert'

Zoiets moeten ze bij Netflix gedacht hebben toen ze besloten om ergens tussen oude afleveringen van ‘Friends’ en nieuwe afleveringen van ‘Grace and Frankie’ in een 17 minuten durende zwart-witfilm van de Amerikaanse regisseur David Lynch te programmeren.

In ‘What Did Jack Do?’ ondervraagt de man die de wereld ‘Twin Peaks’ en cultklassiekers als ‘Eraserhead’ en ‘Blue Velvet’ schonk een kapucijnaapje over de moord op een kip. Als dat qua synopsis een beetje vreemd in de oren klinkt, dan komt dat omdat Lynch het een beetje vreemd in de oren (en ogen) bedoeld heeft. De set komt uit de ouderwetse knutselkoker van een Hollywoodveteraan, de dialogen uit de fichebak waar hardboiled clichés in bewaard worden, en de stemmige rook uit de sigaret die Lynch’ personage, tegen alle politiek correcte regels in, aan zijn lippen zet.