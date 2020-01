Sinds de actrice, die ooit een Oscar won voor haar rol in ‘Shakespeare in Love’, haar lifestylebedrijf (lees: webshop) Goop oprichtte, prijst ze er om de zoveel tijd een controversieel kutproduct aan. Er was de vaginale stomer, het vaginale ei en recent nog de vaginale geurkaars. Volgens wetenschappers is geen enkele van die producten geschikt om vaginaal gebruikt te worden, hoewel toch minstens twee daar volgens Paltrow voor bedoeld zijn.