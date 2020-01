'The Goop Lab' op Netflix: over de preut van Paltrow. 'Een controversieel kutproduct'

2.0 5 0

Sinds de actrice, die ooit een Oscar won voor haar rol in ‘Shakespeare in Love’, haar lifestylebedrijf (lees: webshop) Goop oprichtte, prijst ze er om de zoveel tijd een controversieel kutproduct aan. Er was de vaginale stomer, het vaginale ei en recent nog de vaginale geurkaars. Volgens wetenschappers is geen enkele van die producten geschikt om vaginaal gebruikt te worden, hoewel toch minstens twee daar volgens Paltrow voor bedoeld zijn.

In ieder geval hoeft het niet te verwonderen dat één van de zes afleveringen van Paltrows zesdelige Netflixreeks ‘The Goop Lab’ ook over de vulva gaat. Het is zowat de enige episode die het bekijken waard is. Omdat er echte vagina’s en een echt vrouwelijk orgasme in getoond worden. Wie denkt dat het internet daar al vol mee staat, heeft niet goed opgelet in de biologieles. Het is een baanbrekend stukje televisie en dat is jammer want je zou willen dat zoiets ook gewoon kon in een tv-programma dat geen langgerekte infomercial was voor een bedrijf dat in hedendaags feminisme vooral een handige bron van mogelijke inkomsten ziet. Een bedrijf dat naast prullaria voor de eerder welgestelde Flair-lezeres ook pseudowetenschappelijke producten verpatst aan mensen die wellicht beter af zijn met echte behandelingen.

In de afleveringen die niet over vagina’s gaan, onderwerpen kantoorkrachten van Goop zich onder andere aan energy healings, veganistische diëten, ijsbaden, exorcismes en traumaverwerkende groepsessies met paddo’s, maar net als de online winkel verkoopt ‘The Goop Lab’ vooral het idee dat iedereen wel iets mankeert en dat je daar met dubieuze en dure producten heel makkelijk iets aan kunt doen.

Als niemand nog grof geld mag verdienen aan de goedgelovigheid van zijn medemens, dan kunnen we het kapitalisme evengoed afschaffen. Maar toch, er zijn grenzen. Of die zouden er moeten zijn. Aan het eind van de aflevering over diëten die ouderdomsverschijnselen moeten tegengaan roept een Goopmedewerkster enthousiast uit dat de basisprincipes van gezondheid eigenlijk bijna gratis zijn. Misschien, maar niet als je ze via Goop bestelt.