Recensie België-Egypte: de good vibes van Kompany en Courtois die zijn mond voorbij praatte

Het tweede oefenduel van de Rode Duivels op hun Missie Moskou bevestigde wat al tijdens de ouverture tegen Portugal te zien was geweest: Kevin De Bruyne is de dirigent van dit elftal, Eden Hazard de solist. België versloeg Egypte en zijn grabbelende bejaarde doelman met 3-0. Goed bezig.

De Bruyne schreeuwde en wees zich ook gisteren een ongeluk. Beter dan wie ook beseft hij dat het nu of nooit is, wil hij met deze generatie een prijs pakken. Enkele maanden geleden wees hij als eerste op de vervaldatum van Kompany, Vermaelen, Vertonghen en Alderweireld – vier dertigers. In Humo: ‘Sommige spelers worden al wat ouder en zullen misschien afhaken. Vooral in de verdediging. Daar denk ik over na, want ik zie geen jonge, talentvolle verdedigers van hetzelfde niveau om hun plaats in te nemen.’

De Bruyne heeft een knop omgedraaid. Hij laat Hazard soleren, en dat werkt: Hazard voetbalt als bevrijd. Hij maakt het verschil en is op dit ogenblik de enige Duivel met een flitsende actie in de lenden. Hoewel, er is er nog één: Adnan Januzaj. Net als tegen de Portugezen mocht hij halfweg invallen van bondscoach Martínez. Dat deed hij erg gretig. Net als maandag liet hij zich meteen opmerken met een paar versnellingen en heerlijke baltoetsen. Iets waar Dries Mertens duidelijk nog naar op zoek is.

Scoorde ook goede punten: Nacer Chadli. Opnieuw een helft speeltijd gekregen van Martínez, zowel op de linker- als op de rechterflank. Dat deed hij telkens beter dan de (voorlopige?) basisspelers Thomas Meunier en Yannick Carrasco, die allebei opnieuw geen te beste indruk maakten. Defensief kwetsbaar, en (voorlopig?) ongelukkig in hun aanvallende acties. Dan schiet er niet veel over.

Januzaj, Chadli en Fellaini (twee zéér gedisciplineerde invalbeurten én fris na maandenlang blessureleed bij Mancheser United): hou ze in de gaten.

Het Moment

Speelde zich af kort ná de wedstrijd. ‘Het is een beetje zuur voor hem natuurlijk: de kans is groot dat hij er niet bij zal zijn.’ Thibaut Courtois, over de aardig zijn streng trekkende Laurent Ciman, en daarmee indirect ook over Vincent Kompany. Zijn mond voorbijgepraat, zo leek zijn snelle glimlach meteen te suggeren. Maar gezegd is gezegd: als Ciman er niet bij is tijdens het WK, wil dat zeggen dat Kompany dat wél zal zijn. Kompany volgde de wedstrijd vanuit de tribune. Praatje hier, schouderklopje daar. Eén spierbundel good vibes. Eerder deze week werd de officiële WK-foto genomen, met een schijnbaar achteloos jonglerende Kompany. Met Ciman ook, linksboven in het hoekje, makkelijk weg te fotoshoppen.

Het Publiek

Was Radja Nainggolan alweer lang vergeten.

De Quote

‘Het is het moment om zoveel mogelijk te proberen. Als het dan eens niet lukt, is dat niet zo erg.’ – Kevin De Bruyne

