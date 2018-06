Recensie België-Costa Rica: Lukaku WK-topschutter? Niet zo gek als het lijkt

De enige naam die nog invulling behoefde, die van de centrale man in de driemansverdediging, werd ingevuld: Dedryck Boyata. Zelfs met een tegen de WK-start fitte Vincent Kompany of Thomas Vermaelen, zal hij spelen. Wat maakt het ook uit, tegen Panama – ‘Is dat geen kanaal?’, dixit Jan Boskamp. Allicht krijgt Kompany of Vermaelen een invalbeurt wanneer het 4-0 staat en Romelu Lukaku al zo goed als topschutter is van het toernooi – een voorspelling van Filip Joos. Pas daarna moet het elftal op z’n sterkst staan.

Dat Lukaku topschutter wordt, is niet zo gek als het lijkt. Tegen Costa Rica scoorde hij twee keer, weliswaar pas nadat hij enkele kansen de nek had omgewrongen, zelfs vanuit een voordelige buitenspelpositie. In Rusland gaat best die éérste kans er ook eens in, tegen Duitsland of Brazilië bijvoorbeeld, wanneer de herkansingen vast niet zo talrijk zullen zijn. Ook aan de 1-1 van Mertens ging een lullige actie van de Belgische goalgetter vooraf. Maar dus wel: twee goals en een assist. En Mertens? Als er iemand de twijfels van zich afspeelde gisteren, dan hij: doelpunt en assist.

Wie wel de lijn van hun aarzelende optredens doortrokken, waren Yannick Carrasco en Thomas Meunier. En net als tegen Portugal en Egypte maakte Nacer Chadli een uitstekende invalbeurt. Hij komt zeker aan spelen toe in Rusland, maar het zal Martínez voorlopig niet doen sleutelen aan zijn basisploeg. Daarvoor heeft dit elftal collectief teveel vertrouwen én mentale veerkracht opgedaan. Zelfs na de achterstand tegen Costa Rica sloop er geen onrust in. Mooi staaltje opbouwen-naar-een-toernooi van Martínez.

Het Moment

De 3-1. Hazard die zich op weergaloze wijze vrijdraait, De Bruyne die de bal met een adembenemend gevoel voor timing en snelheid in de loop van Chadli legt, Lukaku die de voorzet in het Costa Ricaanse doel beukt. Het genie, het brein, de krachtpatser. Over Hazard – ‘man in bloedvorm’ – zal het dezer dagen vooral gaan. Hoe hij diep op de eigen speelhelft de bal uit de voeten van Carrasco haalde, zich grijnzend omdraaide naar z’n ploegmaat en ervandoor stoof: say no more. Hazard excelleert nu De Bruyne zich heeft verzoend met een rol als bewaker van het elftal. Een cruciale verschuiving op het tactische bord, getekend Roberto Martínez – eat that, Marc Wilmots. Weg is in één moeite ook de ergernis over Axel Witsel en zijn irritante breedtevoetbal, nu naast hem De Bruyne de ballen opeist en het tempo van de wedstrijd bepaalt.

‘Hazard is de spelmaker, De Bruyne komt iets minder aan bod’, zei Imke Courtois aan tafel bij Karl Vannieuwkerke. Ze zag er wel bevallig uit, toch altijd een plus op televisie.

Het Publiek

Zwaaide en zong zich een ongeluk, zonder dat Radja Nainggolan in de songteksten sloop.

De Quote

‘De speler maakt de schoen, niet de schoen de speler.’ – Romelu Lukaku

De Tweet