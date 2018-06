Recensie België-Panama: 'Duur geel voor De Bruyne, de meest onmisbare Belg'

Er waren er nog die het nodig hadden Roberto Martínez zaterdag vier minuten (iemand had het kennelijk afgeklokt) naast De Bruyne in de dug-out te zien zitten terwijl de overige Duivels zich opwarmden, om te besluiten dat Martínez De Bruyne belangrijk wil maken. Zelfs Marc Degryse zei dat de taakverdeling tussen De Bruyne en Eden Hazard in de uitzwaaipartij tegen Costa Rica ‘voor het eerst herkenbaar en duidelijk zichtbaar’ was geweest.

Eerder kon u hier lezen hoe dat voor Humo al na de éérste oefeninterland, tegen Portugal, duidelijk was. De Bruyne de dirigent, Hazard de solist. Het Laatste Nieuws maakte daar een week later ‘de orkestleider en de virtuoos’ van. Toen zag blijkbaar iedereen het, en na gisteren ook de rest van de wereld, mocht ze goed hebben toegekeken. Bij de doelpunten, bijvoorbeeld.

Bij de 3-0 haalde De Bruyne aan de eigen zestien meter de bal uit een Panamese voet, en zette hij de counter op waarmee Hazard Romelu Lukaku op weg naar zijn tweede doelpunt van de avond zette. Vijf minuten eerder had hij vanop de andere zestien meter, die van de Panamezen, de bal op het hoofd (‘de kop’, volgens Frank Raes) van Lukaku geschilderd: 2-0. Baken een zestien meter af, en De Bruyne maakt er het verschil.

Goed, in beide doelpunten had Hazard ook een voet. Maar na zijn assist voor de 3-0 liep hij zich binnen de vijf minuten drie keer vast op een fortuinlijke Panamees. Van de brille waarmee hij naar het WK leek te zijn afgereisd, was gisteren weinig te zien. En dat gold bij uitbreiding voor het hele team – Thibaut Courtois hield hen een paar keer overeind. De Bruyne kon het geen zak schelen: ‘Op een WK moet je niet top zijn in het begin. Het moet ook niet altijd mooi zijn.’

Mooi was wel het doelpunt waarmee Dries Mertens de ban brak. ‘Wereldgoal’, toeterde Karl Vannieuwkerke aan de analistentafel onder de VRT-toren, waarna ik me afvroeg of hij Ronaldo of Nacho, of ook nog Coutinho, wel had gezien. Gelukkig was er Wesley Sonck om Mertens’ doelpunt tot zijn ware proporties te herleiden: ‘Perfect gedaan, dat wel.’

Het moment

Minuut 88. De Bruyne plant zijn studs op een Panamese borstkas. Pijn voor de Panamees, geel voor De Bruyne. Duur geel, want nóg zo’n ongelukkige actie en de meest onmisbare Belg staat een wedstrijd geschorst aan de kant. Dat kan zomaar een achtste finale of een kwartfinale zijn. Ook Jan Vertonghen – één van de schaarse fitte verdedigers – keek tegen geel aan, maar tegen dat een schorsing tot de mogelijkheden behoort, is de even linksvoetige Thomas Vermaelen vast weer inzetbaar (zo is ons toch beloofd). En mocht Thomas Meunier wegvallen – de derde gele Belg – staat met Nacer Chadli een minstens even goed alternatief klaar.

De Quote

‘Je hebt zoveel zin om te lopen, maar dan is het precies alsof die benen niet mee willen. Ik hoop dat het in de tweede wedstrijd beter gaat.’ – Dries Mertens

