Recensie België-Tunesië: 'Lukaku is een fenomeen, hij staat in het rijtje Messi-Ronaldo-Neymar'

Groeien in een toernooi: ik weet niet hoe het moet, en Marc Wimots ook niet, maar Roberto Martínez – right man, right time, right place – gelukkig wel. De Spanjaard roept al weken, maar helaas vooral in de woestijn, dat hij de ploeg wil zien groeien. Lees: haar steeds beter wil zien worden, en op het juiste moment op haar best wil zien zijn. Tot nader order houdt hij woord: in de voorbereiding (tegen Portugal, Egypte en Costa Rica) ging het steeds beter, en ook op het WK trekken de Rode Duivels die lijn nu door.

Zowel Panama als Tunesië werd met ruim verschil opzijgezet, en tegen Tunesië gebeurde dat nu ook met voetbal en doelpunten die harten veroveren. Thomas Meunier en Yannick Carrasco, de kneusjes de voorbije wedstrijden, blonken uit. Eden Hazard wiste zijn offday tegen Panama op geniale wijze uit, Romelu Lukaku bewees waarom hij in potentie ’s werelds beste spits is – als hij het al niet gewoon ís. Zelf Axel Witsel oversteeg zichzelf. En toen met Fellaini-Tielemans-Batshuyai drie wisselspelers op het veld stonden, boette het elftal niet aan kwaliteit in: samen knutselden ze het vijfde doelpunt in mekaar.

Er zijn er die blijven vinden dat dit Belgisch elftal nog altijd geen stappen heeft gezet sinds Martínez het overnam van Wilmots. Lieden van kwade wil zijn het: de resultaten vertellen een ander verhaal, en ook de manier waarop die resultaten werden afgedwongen doen dat. Natuurlijk speelden de meeste andere favorieten van dit WK al tegen sterkere landen, maar net daarom wonnen ze niet altijd, en de Duivels wel. Dat deden ze bovendien niet met vrijblijvend toevalsvoetbal – been there, done that – maar volgens een plan waar – zo valt toch af te leiden uit wat spelers en bondscoach vertellen – hard op wordt gewerkt.

In Humo verwoordt Adnan Januzaj, Rode Duivel bij het Spaanse Real Sociedad, het volgende week zo: ‘In de Spaanse competitie vallen makkelijk drie, vier goals per match. Je staat er twee toe, maar maakt er zelf vier of vijf. Dat herken ik wel bij Martínez, hij vertrouwt erop dat we zelf meer zullen scoren. Ik vind hem tactisch sterk, hij weet waar hij mee bezig is. De buitenwereld ziet het misschien niet, maar de spelers wel. Hij laat ons voetbal spelen dat ons ligt en waar we ons comfortabel bij voelen. Perfectie bestaat niet, maar hij streeft er wel naar.’

In die imperfectie blijft Martínez consequent voor positief, aanvallend voetbal kiezen. Kwetsbaarheid achterin is de keerzijde van die keuze, maar dat is bij pakweg Brazilië nooit anders geweest. ‘Het is toch af en toe vrouwen kinderen eerst achterin bij de Belgen’, zei NPO-verslaggever Frank Snoeks bij een 3-1 stand op de Nederlandse televisie (het was dát of Frank Raes). Bij 4-1 zei hij: ‘De Belgen geven toch te veel weg.’ En toen het 5-2 werd: ‘Niet om zuur te doen, maar dat is toch een aandachtspuntje voor de Belgen.’

Allemaal juist, maar Snoeks zei ook: ‘Je hebt Moussa Dembélé en je stelt hem niet op omdat je hem niet nodig hebt. Dan moet je een goed elftal hebben.’ In de studio in Hilversum was Lukaku dan al bijgezet in het rijtje Messi-Ronaldo-Neymar. De aanstaande topschutter van dit toernooi werd er zomaar ‘een fenomeen’ genoemd.

Het moment

Terwijl Frank Raes nietsvermoedend het verdict van de videoref nog zat af te wachten, trapte Hazard van op de penaltystip de 1-0 al binnen. Toen hij enkele minuten later de 2-0 op aangeven van Lukaku liet liggen, zag Snoeks hem zich verontschuldigen bij Het Fenomeen: ‘Dat betekent dat het goed zit in de ploeg, dat men er elkaar waardeert.’ Een observatie was het die deed terugdenken aan de persconferentie daags voor de wedstrijd. Van een buitenlandse journalist kreeg Martínez de opmerking – het klonk bijna als een verwijt – dat het ‘zo saai’ was bij de Belgen, en hoe dat toch kwam. ‘We’re a football team,’ antwoordde de bewonderenswaardig geduldige Spanjaard, ‘we care about each other.’ Snoeks had dat goed gezien.

De Quote

‘O zuiderburen, wat hebben jullie een leuk elftal! Niet dat iemand dat nu hoort van mij, maar wat hebben ze een leuk elftal. Veel genialiteit, veel vreugde, veel arbeid wordt er verricht. Hier en daar moet het verdedigend, als de tegenstander straks straffer wordt, misschien nog wel wat beter. Maar dat is een spijker op laag water nu.’ – Frank Snoeks, Nederlands tv-commentator

De Tweet

Not only has there been a goal in every #WorldCup match, but #BELTUN had the most goals in a single match so far!#BEL ⚽️ ⚽️ ⚽️ ⚽️ ⚽️ #TUN ⚽️ ⚽️ pic.twitter.com/y3ptKp7pQl — FIFA World Cup 🏆 (@FIFAWorldCup) 23 juni 2018