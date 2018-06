Roberto Martínez speelde met vuur, maar Adnan Januzaj bluste het: 0-1 tegen Engeland. Nog drie keer het vliegtuig in en de Rode Duivels staan in de finale van de wereldbeker.

Vóór het WK heette het dat het toernooi voor België pas zou beginnen tegen Tunesië: voetballen tegen Panamezen was namelijk niet ernstig te nemen. Toen de Tunesiërs niet zo’n taaie brok bleken te zijn als voorspeld en met 5-2 naar huis werden gespeeld, werden woorden ingeslikt en heetten ze ‘naïef’ te zijn en niet meer dan een extra oefenpartner voor de Rode Duivels. Pas tegen Engeland zou het voor echt zijn. Helaas, ook die wedstrijd blijkt nu niet mee te tellen, want Engeland speelde met een B-elftal.

Net als de Belgen overigens. Negen wisselspelers naadloos inpassen in een ondertussen herkenbare manier van voetballen: niet evident, maar Martínez deed het. Er stond een team, niemand viel uit de toon, iedereen wist wat te doen, ook spelers als Thorgan Hazard en Marouane Fellaini op voor hen ongewone posities. Uit niets viel op te maken dat deze Rode Duivels zich beledigd voelden nu ze mochten opdraven in een wedstrijd die niet gewonnen mocht worden. ‘Vandaag zijn we als groep sterker geworden’, zei Martínez na afloop. Daar lijkt het inderdaad op.

Engeland had het balbezit, België de kansen, vooral in een scherp wedstrijdbegin, maar opwindend was het daarna allemaal niet. Tot Adnan Januzaj liet zien waarom Martínez zo dol op hem is. Dat hadden wij bij Humo ook goed gezien, want daar zegt de fijnbesnaarde Brusselaar deze week: ‘Ik ben hier niet alleen maar om bij die selectie van 23 te zijn, ik wil ook spelen. Hard werken, geduldig zijn en de kansen grijpen die ik krijg: meer kan ik niet doen.’ Het is genoeg, Adnan.

‘De Belgen worden verblind door de uitslagen van hun eerste twee wedstrijden. Ze zullen de tweede ronde halen, maar dan zal het wel over zijn’, voorspelde een potsierlijke Nederlander die voor zijn krant de Rode Duivels volgt in Rusland. Maandag is het zover, dan speelt België zijn 1/8e finale dus tegen Japan – met Eiji Kawashima in doel, is dat dan ook een B-elftal? De commentaren zijn nu al te voorspellen, wat gerust als een variant op ‘de messen worden geslepen’ mag worden gelezen.

Gaat België eruit, is het omdat Martínez zijn sterren uit hun ritme haalde door ze niet te laten spelen tegen Engeland. Mocht hij dat laatste toch hebben gedaan, en pakweg Kevin De Bruyne had een tweede gele kaart gepakt, wat hem een schorsing voor die 1/8e finale had opgeleverd, zou dát de bondscoach ten kwade zijn geduid. Was België-Engeland op een gelijkspel geëindigd, was de wedstrijd gearrangeerd geweest. En mochten de Rode Duivels hebben verloren, hadden ze het met opzet gedaan. Nu hebben ze gewonnen en is het ook niet goed. Waar is Ye Zheyun als je hem nodig hebt?

Het moment

Kort voor hij Januzaj de bal inspeelt voor de 0-1, besluit Youri Tielemans om vanuit een kansrijke positie niet op het Engelse doel te schieten, wat Filip Joos alle speculaties indachtig het commentaar ontlokt: ‘Het is gewoon ook niet leuk om je af te vragen: is dit opzettelijk?’ Tielemans verliest de bal, gaat in de achtervolging op de snode Engelsman die ermee aan de haal gaat, en tackelt hem het leer uiteindelijk ook weer uit de voeten. Z’n reactie: een gebalde vuist. Niet het gebaar van iemand die niet wil winnen. Anyhow, Tielemans blonk uit en liet er geen twijfel over bestaan wie over vier jaar, wanneer België in Qatar zijn wereldtitel verdedigt, de patron van de nieuwe Rode Duivels zal zijn.

De Quote

‘Martínez spreekt heel vaak over het proces. Wel, ik ben benieuwd naar het afgewerkte product.’ – Heleen Jacques, Sporza-analiste

De Tweet