Vooruitblikken op België - Japan: 'Alles gaat goed, zolang Kompany en Vermaelen maar geen selfie nemen'

Bijna dag op dag twee jaar geleden gingen de Rode Duivels er in de kwartfinales van het Europees Kampioenschap in Frankrijk uit tegen Wales. Thomas Vermaelen ontbrak wegens de gele kaart die hij opliep een ronde eerder tegen Hongarije, Jan Vertonghen stond op krukken nadat hij op de laatste training zijn enkel omsloeg. Vincent Kompany haalde niet eens het toernooi wegens – drie keer raden – een blessure. Er bestaat een selfie van het drietal, genomen door Vertonghen, luttele ogenblikken voor de aftrap in Rijsel. Drie glimlachende jongemannen, helemaal gerust op de goede afloop.

Vanavond staat België in de achtste finales van het wereldkampioenschap, en opnieuw gaat het over twee van de genoemde spelers. Dit keer niet omdat ze afvallen, maar juist terúgkeren. Vermaelen speelde geen minuut tijdens de voorbereiding, Kompany een dikke helft. Tegen Engeland, het laatste groepsduel dat er alleen logistiek nog toe deed (afhankelijk van het resultaat zou in het Moskouse basiskamp gebleven kunnen worden, of moest om de haverklap gevlogen en van hotel veranderd worden – het werd het tweede), speelden beiden hun eerste WK-minuten. Beide verdedigers werden geprepareerd voor de knockoutfase van het toernooi.

Die begint vanavond voor de Belgen. De vraag, bij gebrek aan ander drama: dropt de bondscoach Kompany of Vermaelen, of beiden, in zijn basisploeg tegen Japan? Want als daarna tegen Mexico – dat vanmiddag alvast ook Neymar naar huis zal sturen – een plaats in de halve finales moet worden veiliggesteld, gebeurt dat volgens kenners beter niet met Dedryck Boyata, die bezig is aan een uitstekend toernooi, maar als verwijt treft dat hij nog niet op de proef is gesteld tegen een écht sterke tegenstander, iets waar hij helaas weinig aan kan doen.

De Rode Duivels bleven tot nog toe foutloos, speelden aanvallend en bij momenten opwindend voetbal, en bewezen efficiënt te zijn als geen ander land. Er komen geen dissonante stemmen uit een spelersgroep die niet langer overmoedige selfies stuurt voor wedstrijden die niet gewonnen, maar alleen verloren kunnen worden, zoals toen tegen Wales en vanavond tegen Japan. Beter kan het niet gaan, voorlopig.

Quote

‘It’s time to shine, definitely.’ – Eden Hazard