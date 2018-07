Vraag het een keer aan de Selectieheer: Georges Leekens voor België-Japan

Paniek en beroering in het nochtans immer gastvrije Rusland: topland na topland wordt er tot verbazing van experts en voetbalfans het land uitgetrapt. Messi en Ronaldo werden al op het vliegtuig gezet, en ook de Duitsers beten ​in het Russische stof. Het verrassende Japan schakelde in de groepsfase Polen en revelatie Senegal uit. Zijn onze Rode Duivels het volgende slachtoffer? Welnee, zegt ex-bondscoach Georges Leekens : 'We gaan die match gewoon met 2-0 of 3-0 winnen.'​

'Deze Rode Duivels zouden niet misstaan in de finale'

HUMO Meneer Leekens, winnen we van Japan?

​GEORGES LEEKENS ​​«Ik ga er wel van uit dat we winnen. De voorbije dagen hebben we veel verrassingen gezien. Argentinië en Spanje gingen eruit, en het kwam gisteren ook twee keer tot strafschoppen. Dat moeten wij toch vermijden, maar lukt vast wel. We gaan gewoon met 2-0 of 3-0 winnen. De Rode Duivels zitten in een flow. De sfeer is goed, en ik heb vernomen dat de geblesseerden allemaal weer fit zijn. En er is veel concurrentie. Dat is goed, want dat brengt steeds de kwaliteit naar boven.»

HUMO Bent u na gisteren niet bang voor het Spaanse scenario: veel balbezit, weinig kansen?

​LEEKENS ​«Balbezit alleen zal inderdaad niet voldoende zijn. Er moet diepgang zijn. Maar wij zullen de fout van de Argentijnen en Spanjaarden niet maken. Het gevaar bij ons komt uit alle hoeken: Lukaku, infiltrerende mensen op links en rechts, Hazard, Mertens, De Bruyne, Batshuayi die invalt, stilstaande fases, enzovoort. We hebben genoeg spelers die het verschil kunnen maken.»

HUMO Wat voor een wedstrijd verwacht u?

​LEEKENS ​«Ik heb met Tunesië onlangs nog tegen Japan gespeeld, dus ik ken het team wel een beetje. Het is een ploeg die levendig voetbal speelt, een technisch elftal ook. En fysiek staan ze sterk. Ik verwacht dat ze druk zullen zetten en hopen dat wij in de opbouw fouten maken. Maar ze hebben niet de kwaliteit die België heeft. Ze zullen ons niet verrassen. Ik verwacht dat we weinig zullen weggeven. Wanneer Japan ​druk zet, komt er ruimte vrij. Daar gaan onze spelers gebruik van maken. En als Japan toch voor een verrassing zorgt, is het onze eigen schuld.»

HUMO ​De Japanners hebben hun gestalte tegen. Zal Martinez daarom ​Fellaini laten starten?

LEEKENS ​«Ik denk niet dat Martinez iets zal veranderen aan zijn systeem. Ik zie niet in waarom hij dat zou doen, want het gaat goed. Ik denk wel dat Fellaini mentaal rust gevonden heeft, nu hij zijn contract bij Manchester United verlengd heeft. Hij zal geprikkeld zijn, wanneer hij het veld op​komt, op welk moment dat dan ook is​. Fellaini is een geheim wapen. Misschien scoort hij vandaag wel. De derde goal dan (lacht).»

HUMO Waar eindigt deze groep spelers​?

LEEKENS ​«Dit team is klaar, en het spel gaat in stijgende lijn. Ze hebben ervaring bij hun clubs en van de voorbije toernooien in Brazilië en Frankrijk. Het zijn winnaars, dat voel je. De coach heeft ook alles goed vast. Hij ​maakt slimme keuzes, zoals rustdagen inplannen wanneer het eens moet. De ploeg moet gewoon ​doorgaan​ op haar elan. Eerst naar Japan kijken, maar die match zullen ze winnen. Daarna ​volgt een goeie test, want ook Brazilië ​groeit in het toernooi. Ik verwacht nog wel wat​ van de Belgen​, ze mogen naar het eindpunt kijken. De finale is op 15 juli. Daar​in​ zou deze groep niet misstaan​?»

HUMO De Rode Duivels eten​ dus vanavond sushi​. ​U ook?

LEEKENS ​«Misschien zullen ze Japan niet opeten, maar ze gaan wel winnen. En da​arna gaan we de Japanners feliciteren omdat ze het niet slecht gedaan hebben, maar ze zullen toch​ hun koffers moeten pakken.​Ik eet vandaag ​trouwens geen sushi​, maar ik lust dat wel graag.»

HUMO Een testje dan: Hosomaki ​en Shibasaki. Eén van de twee is een speler, ​en één een gerecht​. Wie is de speler?

LEEKENS ​(lacht) «Daar doe ik niet aan mee. Vraag dat maar aan iemand anders.»