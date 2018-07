'Red Bull All The Way': op een oldtimer door de Vlaamse Ardennen

Meer dan 200 motorliefhebbers konden zich uitleven tijdens 'Red Bull All The Way', een rit van 163 kilometer door de Vlaamse Ardennen op oldtimers. De deelnemers reden van Brugge naar Oudenaarde en werden onderweg aan enkele uitdagingen onderworpen. Op enkele befaamde Vlaamse hellingen waaronder de Muur van Geraardsbergen en de Koppenberg mochten ze zich klaarmaken voor een dragrace en slaagde de ene er al beter in dan de andere om een wheelie uit te voeren. Een dag vol zon, oldtimers en waaghalzerij!