Vraag het een keer aan de Selectieheer: Aimé Anthuenis voor België-Brazilië

Nu de meeste Belgen ontslagen zijn uit het ziekenhuis na de collectieve hartstilstand van maandag tegen Japan, verschuift de focus naar de match tegen de Brazilianen. Van onze cardioloog mogen we eigenlijk niet kijken, maar de clash van de eeuw tegen een team vol supersterren, met in de hoofdrol acteur-in-bijberoep Neymar Jr ? Die wil niemand missen. Ook ex-bondscoach Aimé Anthuenis kijkt uit naar de partij. 'Het wordt tijd dat de Belgen beseffen hoe goed ze zijn. De Brazilianen zijn óók bang!'

HUMO Meneer Anthuenis: winnen we tegen de Brazilianen?

Antheunis «Dat hangt van veel factoren af. In een optimistische bui zijn de kansen volgens mij 50/50.»

HUMO Volgens bondsocach Martinez hebben de Brazilianen individueel meer kwaliteit.

Antheunis «Te veel mensen denken dat we tegen Brazilië kansloos zijn. Vóór het toernooi was mijn pronostiek ook dat de Brazilianen het WK zouden winnen. Maar tijdens het toernooi zie je dat Duitsland, Argentinië en Spanje er allemaal uitvliegen. Het mag clichématig klinken, maar iedereen kan van iedereen winnen.

»Brazilië is individueel natuurlijk heel sterk: Neymar, Coutinho, Marcelo. Maar we kúnnen winnen. Dat lijken mensen soms te vergeten. Tachtig procent van onze spelers zal wel een topprestatie moeten leveren. En we hebben de hulp nodig van Dame Fortuna. Een bal die tegen de paal standt, een verkeerde beslissing van de ref… Het moet meezitten. We kunnen het Brazilië moeilijk maken. Zij weten ook dat sterk zijn op de counter. Wees maar zeker dat de Brazilianen ook bang zijn voor ons.»

HUMO Onderschatten we ons eigen team?

Antheunis «Kijk, wij hebben een uitzonderlijke lichting met vier à vijf toppers die bij Barcelona en Real Madrid kunnen meedraaien. Martinez is erin geslaagd om van die talentvolle groep een een geheel van maken. Denk niet dat de tegenstander Lukaku, Hazard, De Bruyne en Kompany niet hoog inschat. Dit is zoals de generatie van Henin en Clijsters. Wij Belgen moeten nu leren om onze mogelijkheden te kennen en daarvoor uit te komen. We mogen niet meer in de rol van underdog krujpen. Het wordt tijd dat we eens zeggen: ‘wij kunnen dat ook!’

»Vergeet niet dat we niet altijd zo’n lichting zullen hebben. Kijk naar Duitsland, een team dat over haar hoogtepunt was dit toernooi. Er zijn bij ons ook periodes geweest waar er maar drie of vier spelers in het buitenland speelden. En die zaten dan nog eens op de bank ook. Hopelijk kunnen we het nu eens afmaken – dat zou schitterend zijn.»

HUMO Er is deze week veel geschreven over de opstelling. Hoe stuurt u de Belgen de wei in?

Antheunis «Ik was voor het toernooi voorstander van een viermansverdediging. Maar wie ben ik als Martinez al maanden resultaat haalt met zijn 3-4-3? Als hij nu ineens verandert en verliest, krijgt hij dat sowieso ‘naar zijn kop’. Ik verwacht dat hij de bezetting houdt, en één wissel doet: Chadli in de plaats van Carrasco. Ik zou ook Fellaini achter de hand houden. Op voorwaarde dat Mertens dan meer terugzakt in balverlies.

»Ik zou niet te veel veranderen na Japan. We waren trouwens niet slècht, he. Laten we niet vergeten dat de tegenstander ook een uitzonderlijk goeie partij gespeeld heeft. Wij hebben enkele foutjes gemaakt. Maar zonder foutjes, vallen er ook geen goals. Het is positief dat we teruggekomen zijn. Bij die derde goal ben ik heel snel recht gesprongen, net als heel België. Het leeft, dat is mooi.»

HUMO Wat zou u de spelers nog meegeven?

Antheunis «We kunnen vanavond uitgeschakeld worden. Maar als je achteraf kan zeggen dat we onze kansen optimaal verdedigd hebben en een goeie partij achter de rug hebben: dan is de uitschakeling geen ramp. (denkt na) Maar weet je, toch… The winner takes it all. Schrijf dat maar op.»