Vraag het een keer aan de Selectieheer: Robert Waseige voor België – Frankrijk

België staat weer op de wereldkaart. Dit keer niet omdat we er het langst over doen om een regering te vormen, maar omdat we met sprankelend en vrij spel tot de beste vier voetballanden van de planeet horen. De volgende uitdager: Frankrijk. Volgens bondscoach op rust Robert Waseige (78) moeten we vanavond vooral genieten, want het kan zo voorbij zijn. 'Dit WK levert prachtige herinneringen op. Deze matchen horen in al onze bibliotheken.'

'De match tegen de Brazilianen hoort thuis in de bibliotheek'

HUMO Geachte meneer Waseige: gaan we winnen tegen Frankrijk?

ROBERT WASEIGE: «Een moeilijke vraag, maar mijn antwoord is simpel: ik hoop het met heel mijn hart. Ik verwacht een match met een gesloten wedstrijdbegin. De ploegen zullen zich niet meteen blootstellen. Maar het zijn twee teams met zin. Ze zullen willen voetballen. Het zit ook in hun aard om aan te vallen. Beide teams hebben veel temperament en grote offensieve kwaliteiten. Ik verwacht een ‘bon petit match’. Het resultaat zal afhangen van explosies en flitsen, die beide ploegen echt in petto hebben.»

HUMO Wij dachten nochtans dat Frankrijk een verdedigend blok neer zou zetten.

Waseige: «Dat klopt niet. Te veel mensen willen de Fransen het etiket opplakken van een berekende ploeg. Neen, ze hebben spelers die aanvallend denken, en ze zullen ook aanvallen. Ze hebben wél een moderne ploeg, net als België. Dat betekent dat ze er altijd over waken om niet te ver uit elkaar te spelen, om altijd de posities te bewaken. Maar dat betekent niet dat we geen offensief en spectaculair voetbal zullen zien van beide kanten.»

HUMO Hoe heeft u de voorbije matchen beleefd?

Waseige: «Japan was een vreselijke match. Terrible. Bij die 0-2 heb ik mij achter mijn kussen in de zetel verscholen. Maar wat een ommekeer. Dat zal een fantastische herinnering blijven voor alle Belgen. En chapeau aan de trainer. Bij 0-2 waren het zijn beslissingen die de partij deden omkeren. Als hij Chadli en Fellaini niet brengt, lukt het niet. Bij die 3-2 heb ik toch eens goed ‘oef’ gezucht. Ik beleef zulke matchen ook als een echte supporter. Natuurlijk analyseer ik de ploegen en probeer ik de plannen te begrijpen, maar die matchen blijven bij door de emoties, de gevoelens.»

«De partij tegen Brazilië was een vrai chef d’oeuvre, een meesterwerk. Die match hoort thuis in elke bibliotheek van het land. In minstens tien exemplaren, zodat iedereen de partij kan uitlenen en herbekijken. Wat een historische avond. Ik kan het niet genoeg benadrukken: chapeau aan de spelers en de coach.»

HUMO Op de coach was er voordien nog commentaar.

Waseige: «Hij heeft ons vertrouwen verdiend tijdens dit WK. Hoe hij Meunier zal vervangen, bijvoorbeeld: iedereen moet vertrouwen hebben in het plan van de trainer. Martinez heeft nooit pluimen op zijn eigen hoed gestoken. Hij vraagt nooit lof voor zijn methodes of zijn werk, neen, hij doet alles discreet. Het is een man van ‘bon aloi’, zoals ze in het Frans zeggen. Hij heeft klasse. Laten we ook niet vergeten dat het gemakkelijk is om te analyseren achter onze televisieschermen. Zijn werk is veel lastiger.»

HUMO Hoe ervaren spelers en coach de druk op zo’n WK?

Waseige: «De media kunnen elk team doen twijfelen. Ze kunnen focussen op de kleinste incidenten en onenigheden, en die kritiek kan een groep raken. Maar bij dit WK hoor ik vooral positieve geluiden. Het publiek is optimistisch, het land stuwt de spelers vooruit. Heel België staat achter hen, en dat voel je. Maar niet vergeten: dat is in Frankrijk ook zo. En terecht. Ik houd van die ploeg. Spelers als Antoine Griezmann en Kylian Mbappé zijn de leiders van een nieuwe generatie. Het zijn spelers met klasse en panache. De Fransen mogen tevreden zijn. We zullen vanavond pas zien wie er wint, maar ik kijk er erg naar uit.»

HUMO Eet u vanavond bouillabaisse of frieten?

Waseige: (lacht) «Dat moet ik vragen aan mijn vrouw, maar ik maak me geen zorgen. Ze verrast me nog elke dag, het is een echte fee. Al moet ik zeggen dat ik minder eet op dagen zoals deze. Maar ik heb wel nog honger. Je moet voor zulke matchen reserves aanleggen. Het wordt weer intens.»