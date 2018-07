Vraag het een keer aan de Selectieheer: Vital Borkelmans voor België – Engeland

Het WK is gul geweest voor de Belgen, met vijf gewonnen matchen op zes. Dat de Duivels dinsdag nipt de finale misten, was een teleurstelling voor het hele land, en niet in het minst voor de vele jonge moeders die hun blonde kinderen al Romelu of Moussa gingen dopen. De strijd om het brons wordt nu niet meer dan een afkickmatch – of toch? “Deze ploeg gaat er nog volledig voor gaan tegen Engeland”, zegt Vital Borkelmans, die de huidige selectie jarenlang onder zijn warme vleugels had. “Verwacht een geladen partij.”

'De jongens hebben het land veel gegeven'

HUMO Geachte heer Borkelmans. Hebben de spelers er nog zin in?

Vital Borkelmans : “Zeker en vast. Het wordt een prestigewedstrijd. Vergeet ook niet dat ze niet tegen pakweg Colombia spelen. Neen, het is Engeland. Een team waar zo goed als iedereen in de Engelse competitie speelt, net als onze selectie. Het wordt een geladen match, met veel spanning.”

HUMO Zo’n derde plaats betekent nog iets, volgens u?

Borkelmans: “Ja, dat wil toch nog steeds iets zeggen. Zeker omdat het beste resultaat ooit de vierde plaats was, in Mexico ’86. Dat speelt bij de spelers en de staf. De jongens zullen ervoor gaan. Ik denk ook niet dat de focus op training verslapt zal zijn. Deze groep is al zes jaar samen, ze verdient die derde plaats. De spelers hebben één voor één de kwaliteiten en de ambitie om het brons te pakken. Het zou een bekroning zijn. Het is gewoon zo jammer dat we die finale gemist hebben.”

HUMO Is het een wereldploeg geworden?

Borkelmans: “In voetbal kan alles veranderen op tien seconden. Tegen Japan stonden we 0-2 achter en riep men over het hele land al dat het een schande was. De generatie kon het weer niet. Ik hoorde overal dat de ploeg afgebroken werd. Maar ineens valt die goal van Jan (Vertonghen, nvdr.), en we hebben weer een wereldploeg. Dat is eigen aan voetbal. Op één seconde is het verschil immens.”

“Nu zijn we al bezig over hoe we het EK kunnen winnen. Maar voetbal hangt af van details, van enkele flitsen. Je mag en kan nog niet praten over 2020. Voetbal is te onvoorspelbaar, en België kan daarover meepraten.”

HUMO U verwijst naar de partij tegen Wales en de commentaren erna?

Borkelamsn: “De kritiek tegen Japan deed me eraan denken, ja. Het ergerde me. Maar geloof me: ik ben heel blij dat de ploeg het recht gezet heeft, en dan nog zo’n prestatie geleverd heeft tegen Brazilië.”

HUMO Welke Duivel is u opgevallen?

Borkelmans: “Eden Hazard. Hij heeft dit toernooi aan de hele wereld laten zien dat hij aanleunt bij de grote twee, Messi en Ronaldo. Het zijn drie verschillende spelers natuurlijk, maar Eden heeft getoond dat hij kwaliteiten heeft waar het hele land trots op mag zijn. Kwaliteiten als speler én persoon. Ik ben ook blij voor Romelu Lukaku. Zeker tijdens de eerste matchen was hij sterk, en nu kan hij nog topschutter van het WK worden. Hij verdient dat. Die jongen werkt zo hard. Wees maar zeker dat hij bezig is met die topschutterstitel. Ik hoop uit de grond van mijn hart dat het lukt.”

“Ik heb gesupporterd voor al onze jongens. Het is de groep waar Marc (Wilmots, nvdr.) en ik zes jaar mee gewerkt hebben. Ik kan enkel zeggen: chapeau. Een halve finale halen, en misschien zelfs de derde plaats op een WK. Ik herhaal het: chapeau.”

HUMO Wassen we dat Engelse varkentje straks?

Borkelmans: “Onderschat de Engelsen niet. Die ploeg heeft gebreken, maar het zijn volgens mij grotendeels dezelfde als die van België. Ze spelen ook in hetzelfde systeem. Maar ik denk toch dat we zullen winnen. Beide ploegen zijn afhankelijk van veel offensieve mensen die komen afhaken, en dus van de technische kwaliteiten van die spelers. Daarin zijn wij toch sterker.”

HUMO U gaat straks hevig supporteren?

Borkelmans: (lacht) Neen, ik zit in Jordanië, dus dat is niet evident. De match tegen Frankrijk heb ik bij de Franse ambassadeur gevolgd, dus dat was minder (lacht). Maar ik heb genoten, tijdens dit WK. Het was leuk. Ze hebben ons veel gegeven.”