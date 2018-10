Kom supporteren voor onze reporter op het Belgisch kampioenschap 'Street Fighter V'

Esports worden hoe langer hoe meer serieus genomen in ons land. Zo raakte eerder deze week bekend dat Proximus en de Pro League een officiële FIFA-competitie zullen organiseren. Ook Red Bull Kumite - het WK 'Street Fighter V' - organiseert voor het eerst een kwalificatieronde in België.

Onze reporter Gerrit zal zaterdag een gooi doen naar één van de 256 plekken in de 'last chance qualifier' op 10 november in Parijs. U kan vanaf 14.00u gratis komen supporteren in de Brusselse bokshal 'Emergence XL', waar u tevens zelf een vrijblijvend potje 'Street Fighter' kan spelen en esportgrootheden als NightCross, Takamura, Kenpachi en Sinpawks aan het werk kan zien. De befaamde Mr QuaRaté zal de avond hosten en ook YouTube-sterren Kastiop en de Franse At0mium zijn van de partij.

Speel je liever thuis? Win hier een Playstation 4, inclusief 'Street Fighter V'.

Ontdek hier alvast de 'Street Fighter V'-skills van onze reporter Gerrit.