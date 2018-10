Adios Lopetegui? Deze trainers staan op het verlanglijstje van Real Madrid

De laatste vijf wedstrijden wist Real Madrid één schamel puntje verzamelen, waardoor de Koninklijke momenteel op een 9de plaats terug te vinden is in La Liga. Een stevige pandoering van aartsrivaal FC Barcelona het afgelopen weekend lijkt het lot van Real Madrid-coach Julen Lopetegui te bezegelen. Maar wie wordt zijn opvolger?

Een derde opeenvolgende Champions League-trofee kon vorig seizoen verdoezelen dat Real Madrid 17 punten moest prijsgeven op FC Barcelona in de competitie. Coach Zinédine Zidane besloot toch ontslag te nemen wegens een meningsverschil met voorzitter Florentino Pérez over transferbeleid. Enkele dagen voor de start van het WK werd bekendgemaakt dat bondscoach Julen Lopetegui zijn vervanger zou worden, waarop de Spaanse voetbalbond hem prompt aan de deur zette en assistent Fernando Hierro halsoverkop moest overnemen als T1.

De bezorgdheid van Zidane bleek terecht: Cristiano Ronaldo werd verkocht en niet vervangen, waardoor Los Blancos dit seizoen onmondig zijn voor het doel van de tegenstander. Een compleet gemiste start is het gevolg, en de vernedering in Camp Nou lijkt de druppel. Deze coaches staan in de wachtrij om de plek van Lopetegui over te nemen:

Antonio Conte

De naam van Conte circuleert al maanden in Bernabeu en zou topfavoriet zijn. De Italiaan kreeg vorig seizoen de bons bij Chelsea na een incidentrijk seizoen, maar heeft een aardig palmares. Volgens de doorgaans goed ingelichte, wanneer het over Real Madrid gaat althans, krant Marca zou Antonio Conte volgende week voorgesteld worden als nieuwe trainer. Twee factoren kunnen echter nog roet in het eten gooien: een contractueel dispuut van Conte met zijn vorige club Chelsea, en – vreemd genoeg – Eden Hazard.

Conte kreeg een ontslagvergoeding van zo’n 10 miljoen pond van Chelsea, die hij echter terug zou moeten betalen als hij dit seizoen bij een andere club aan de slag zou gaan. Real Madrid zou volgens sommigen bereid zijn om financieel in de bres te springen, maar vooralsnog is dat niet gelukt.

Het andere obstakel is Eden Hazard. Florentino Pérez zou de Belg graag bij Real Madrid zien, maar die kans wordt aanzienlijk kleiner wanneer Conte de nieuwe trainer wordt. De relatie tussen Hazard en Conte verzuurde het afgelopen seizoen. De defensieve voetbalfilosofie en het brute man management van Conte beteugelden het voetbalgeluk van de Chelsea-sterspeler, die veel beter functioneert onder Sarri.

De kans dat Conte alsnog voor het einde van deze week in de dug-out van Real Madrid zit, is groot. De aanstelling van de Italiaan lijkt echter een kortetermijnoplossing, terwijl de club verder zoekt naar de juiste man om een opgebrand elftal nieuw leven in te blazen.

Mauricio Pochettino

De huidige coach van Tottenham Hotspur staat naar verluidt helemaal bovenaan het verlanglijstje van Florentino Pérez, maar lijkt de lokroep van de Koninklijke vooralsnog te weerstaan. De Argentijnse coach is bezig aan een langetermijnproject bij de Spurs, die hij de afgelopen seizoenen consistent naar de top vier wist te loodsen. Veel geld uitgeven moest Pochettino daarvoor niet: de manager werkt graag met jeugdspelers die hij kneedt en smeedt volgens zijn voetbalfilosofie.

Spelers beter maken: het is de kerntaak van een trainer, maar Pochettino blinkt erin uit. Het is een kwaliteit die de komende seizoenen van pas zal komen in Madrid, waar een verouderde kern plaats zal moeten maken voor jong talent. Ook de attractieve speelwijze van de Argentijn is een pluspunt en katapulteerde hem naar de top van het verlanglijstje van Pérez, boven de pragmatische Conte.

Op recente persconferenties geeft Pochettino echter aan dat een transfer naar Real Madrid niet aan de orde is. Ook Spurs-voorzitter Daniel Levy zal zijn prijsbeest niet zonder slag of stoot laten gaan in het midden van het seizoen. Pérez zal bijgevolg stevig in zijn zakken – die toegegeven zéér diep zijn – moeten tasten om de Argentijn over te halen naar Madrid te verhuizen.

Santiago Solari

De Argentijn is de verrassende naam op de lijst, maar heeft volgens verschillende bronnen een uitstekende kans om de teugels over te nemen. De ex-speler van Real Madrid is momenteel coach van Real Madrid Castilla, het B-team, dat in de Spaanse derde klasse uitkomt. Solari zou alleszins T1 zijn tijdens de bekermatch van Real Madrid tegen Melilla, vermoedelijk in afwachting van de aanstelling van een permanente coach.

Maar de kans bestaat dat Solari in de voetsporen van Zidane zal treden, die ook zijn strepen als coach verdiende in de jeugdelftallen van Real, alvorens de overstap naar de hoofdmacht te maken. Het zou een gok van Florentino Pérez zijn, die in het vergelijkbare geval van Zidane prima uitdraaide.

Roberto Martinez

Ook onze nationale bondscoach komt steeds nadrukkelijker in beeld bij de Koninklijke. Zijn uitmuntend parcours bij de Rode Duivels doet zijn wisselvallig verleden in de Premier League vergeten. De combinatie van puike prestaties, Spaanse nationaliteit en lichte contract maken hem een aantrekkelijke optie voor Real Madrid.

Of Martinez het voorbeeld van zijn assistent Thierry Henry volgt en een overstap naar het clubvoetbal overweegt, zal in de komende dagen moeten blijken.