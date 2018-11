Dertien Belgische gamers strijden dit weekend om de wereldtitel Street Fighter V in Parijs

Humo is dit weekend in het Salle Wagram in Parijs om verslag te doen van de Red Bull Kumite World Final, de wereldfinale Street Fighter V Arcade Edition.

De finale wordt gespeeld met maarliefst 256 gamers van over de hele wereld. Morgen om 20 uur is de grote finale die, net als de het hele toernooi, live te volgen is via Twitch dankzij de stream hieronder.

De Belg Rabiae Houmaid, beter bekend als 'Takamura', won de nationale finale afgelopen maand en is dus dé aangewezen persoon om de Belgische eer te verdedigen. Hij ziet het alvast zonnig in. "Ik train met de beste spelers van België," zegt Takamura. "Maar ik analyseer ook de games van mijn tegenspelers en ontwikkel een strategie om ze in de pan te hakken. Ik ga alles op alles zetten om de Last Chance Cypher te overleven. Ik ben ook niet aan mijn proefstuk toe natuurlijk. Ik speel veel internationale toernooien en won er al vier in België. Ik ben alleszins goed voorbereid en heb er zin in!"

Onze reporter Gerrit zal aanwezig zijn voor een videoverslag, nadat hij in de nationale finale pijnlijk naar huis werd gespeeld.

Watch live video from redbullesports on www.twitch.tv