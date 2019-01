5 dingen die minder geld kosten dan de spelers van Manchester City en Liverpool

Wie snakt naar een aantrekkelijke pot voetbal kan vanavond om 21u kijken naar Manchester City tegen Liverpool . De twee titelfavorieten in de Premier League dit seizoen, en volgens velen de best voetballende ploegen ter wereld. Niet verwonderlijk, aangezien de gladiatoren van vanavond samen ongeveer een miljard euro kostten. Een bom geld, dat misschien ook op een andere manier geïnvesteerd had kunnen worden?

Een reeks nederlagen in december deed Manchester City zakken naar een derde plaats en bombardeerden Liverpool tot absolute titelfavoriet. Zeven punten is het verschil tussen de twee Premier League-giganten. City kan die kloof vanavond nagenoeg halveren als ze in eigen huis zegevieren tegen de Reds. Hoewel Tottenham zich voorbij City wist de wurmen in de stand, zijn alle kenners het erover eens dat Liverpool en Manchester City de échte titelkandidaten zijn.

Wat beide teams alvast gemeen hebben, is een karrevracht loftuitingen aan hun adres. De attractieve, offensieve speelwijze waarmee ze de tegenstand wegvagen, kan tot ver buiten de landsgrenzen van het Verenigd Koninkrijk op bewondering rekenen. Hoewel coaches Pep Guardiola en Jürgen Klopp doorgaans met de eer gaan lopen, loopt er ook een ridicule hoeveelheid aan spelerskapitaal op het veld vanavond.

Het totale kostenplaatje van die spelersweelde

Hoeveel juist? Voor de verwachte elf spelers van Manchester City aan de aftrap vanavond, telde de club 538 miljoen euro neer. Hun prijsbeest bij uitstek is van Belgische makelij: met een transferkost van 75 miljoen euro is Kevin De Bruyne de duurste speler van The Citizens.

Daarmee is hij echter niet de duurste speler op het veld. Die eer komt de Nederlandse verdediger Virgil Van Dijk toe. Voor hem hoestte Liverpool zo’n 78 miljoen euro op. Over het algemeen gingen de Reds echter een pak zuiniger met hun centen, al stokt ook hun teller pas op 341 miljoen euro.

De voetbalkenner schrikt wellicht niet meer van dergelijke waanzinnige bedragen, maar we bieden graag wat perspectief. Naast een getalenteerd stel voetbalbenen kan je met een gecombineerd bedrag van 879 miljoen euro namelijk ook onderstaande dingen doen:

Een tiental F-35-gevechtsvliegtuigen

De vervanging van onze huidige gevechtsvliegtuigen deed onze minister van Defensie vluchten naar Hasselt. Met een kostprijs van meer dan één Kevin De Bruyne per F-35 zijn de toestellen dan ook een budgettaire nachtmerrie. Met hulp van Manchester City en Liverpool zou ons leger echter zo’n tien stuks kunnen aanschaffen, al zouden we in dat geval vanavond met z’n allen naar een leeg veld staan te kijken.

Een jaar lang opvang voor 57.000 asielzoekers

We geven toe: voor deze statistiek moesten we onze zakrekenmachine tevoorschijn toveren. Aangenomen dat de opvang van één asielzoeker door Fedasil 42,33 euro per dag kost, rekenen we uit dat de organisatie met een budget van 879 miljoen euro ongeveer 57.000 asielzoekers een jaar lang van bed, bad en brood zou kunnen voorzien. We raden kersvers Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Maggie De Block dan ook aan om ‘ns rond de tafel te gaan zitten met Sheikh Mansour, eigenaar van Manchester City.

Eigenaar worden van alle clubs in de Belgische eerste klasse

Kleine voetnoot bij deze stelling: meer dan precieze wiskunde is dit uiteraard een berekende gok: de waarde van clubs fluctueert continu. Eind 2017 kocht Marc Coucke een meerderheidsaandeel van de duurste club van dit land voor 80 miljoen euro, waardoor hij eigenaar werd. Moest je een dergelijke tour de force uithalen bij alle clubs in onze eerste klasse, zou een bedrag van 879 miljoen euro wellicht volstaan. Een andere manier om het te bekijken: Kevin De Bruyne is bijna evenveel waard als RSC Anderlecht.

177.575.757 pakjes Pokémon-kaarten

Als u ons vraagt wat wij zouden doen met 879 miljoen euro, geniet deze optie met ruime voorsprong onze voorkeur. Een blinkende Charizard ontbreekt nog in onze collectie, maar die leemte wordt wellicht opgevuld met de aankoop van 177 miljoen pakjes Pokémon-kaarten.

Elke dag een serenade van Niels Destadsbader, en dat 162 jaar lang

Naar verluidt kost een live concert van de Vlaamse bard, inclusief vierkoppige band, 14.850 euro. Als voetbal u geen hol interesseert, kan u voor dezelfde prijs Niels Destadsbader 162 jaar lang elke dag inhuren voor een privéconcert.