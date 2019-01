Binnenkopper: zuigmodder, Luc Devroe en petanquers aan de cocaïne

Verrassing op het BK veldrijden: nadat de eerste renner over de meet was gebold en met een hogedrukreiniger was afgespoten, bleek niet Wout van Aert maar wel Toon Aerts vanonder een dikke laag ‘zuigmodder’ tevoorschijn te komen. *** Er wordt weleens gezegd dat de Inuit 50 woorden voor sneeuw hebben, maar heeft iemand bijgehouden hoeveel verschillende woorden voor modder Michel Wuyts en Paul Herygers ondertussen hebben? ***

Bij de vrouwen geen verrassingen – Sanne Cant won haar tiende Belgische titel op een rij – al deed de speaker zijn best om de race spannender te doen lijken dan hij was. Zeer tegen de zin van Cants ploegleider Christoph Roodhooft: ‘Allee ja, ge moet serieus blijven, hè. Anders kunt ge beter een andere job gaan zoeken.’ *** Wat ons naadloos bij Philippe Muyters brengt. De Vlaamse minister van Sport is kandidaat om voorzitter van het Wereldantidopingagentschap (WADA) te worden. Een verantwoordelijkheid die kan tellen. *** In tegenstelling tot de minister zelf. *** Eerste taak voor Muyters: de pipi onderzoeken van onze Belgische petanquers. Die zouden namelijk aan de cocaïne zitten volgens Kees Koogje, een petanquespeler uit Nederland. *** Alsof hij met zo’n naam uit een ander land zou kunnen komen. *** ‘Sommige Belgische spelers verdwijnen even naar de wc, komen terug met gigantische ogen en gooien daarna geen bal meer mis’. *** Dat doet op z’n minst vermoeden dat er meer dan cero comma cero cero cero cero cero cero cero cero cero cero cinco gram coke wordt gesnoven in petanqueland. *** Dat zijn elf cijfers na de komma, Philippe.

Over Alberto Contador gesproken: ‘El Pistolero’ heeft aan Remco Evenepoel laten weten dat hij het volgens hem kan maken als hij 100 procent voor zijn sport leeft. *** Voorts laat Orakel Alberto weten dat Lionel Messi geen onaardige voetballer is en dat er al stabielere presidenten dan Trump zijn geweest. *** De integratie van Evenepoel bij Deceuninck-Quickstep verloopt overigens vlekkeloos. Pieter Serry is aangesteld als kamergenoot van het 19-jarige supertalent. ‘Ik heb hem graag, omdat we rond tien uur ‘s avonds het licht al uitdoen. In de ploeg lachen ze ons uit omdat we naar ‘Familie’ kijken, maar Remco vindt dat ook schoon.’

Je hebt gewiekst, gewiekster, en dan heb je nog Michel Louwagie. *** Nadat de sportief manager van AA Gent een akkoord had gesloten om Thomas Kaminski voor 2,5 miljoen euro naar zijn club te loodsen, wist hij nog een ‘korting’ van 1 miljoen euro te bedingen na een tegenvallende medische test. *** Gouden raad: kies in een supermarkt nooit de rij waarin Michel Louwagie al staat aan te schuiven. Terwijl hij bij de caissière een korting van 50 procent op een kilo trostomaten probeert los te weken, beginnen die diepvriespizza’s langzaam te ontdooien in uw winkelkar.

Topsporters en een bizarre fascinatie voor ‘Familie’, deel twee. ‘Ik ga vijf keer per week bij mijn mama eten. Ze doet mijn was en maakt mijn huis schoon, en we kijken samen naar tv. Naast mijn ma in de zetel naar ‘Familie’ liggen kijken, daar gaat weinig boven.’ *** Aan het woord is AA Gent-speler Birger Verstraete: morgen in Humo, en komende zondag vermoedelijk in de basis tegen Anderlecht. *** Michael Verschueren, general manager bij Anderlecht, nadat hem werd gevraagd of Luc Devroe kan aanblijven na het aanstellen van technisch directeur Frank Arnesen: ‘Ik heb er goeie hoop op’ *** Diezelfde Verschueren, één week voor het ontslag van Hein Vanhaezebrouck: ‘We staan achter Hein, hij staat niet ter discussie’ *** Veel succes bij de VDAB volgende week, Luc!