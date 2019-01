Binnenkopper: Hans Vanaken redt het klimaat, de kleine worm van Vranjes en de comeback van Imke Wübbenhorst

Grote triomfator op de Gouden Schoen: Hans Vanaken. Grote afwezige: Mehdi Carcela *** De Standard-speler eindigde als tweede, maar stuurde zijn kat. ‘In slaap gevallen,’ luidde het excuus. Wat erop wijst dat hij wel naar de live-uitzending op VTM aan het kijken was *** Winnaar Hans Vanaken bleef zijn koele zelve. Gevraagd of zijn leven nu zou veranderen: ‘Nee, ik moet nog steeds stofzuigen thuis.’ En op de vraag wat het mooiste compliment was dat hij het afgelopen jaar gekregen had: ‘Dat ik er goed uitzag op mijn trouwdag’ *** Vanaken is zó onderkoeld dat het weleens zou kunnen lukken om de opwarming van de aarde onder de 2 graden te houden *** Het zal nodig zijn ook, met de vlieggewoontes van Peter Sagan. De Slowaak vloog begin deze maand van Monaco naar Australië voor de Tour Down Under, daarna naar Argentinië voor de Vuelta a San Juan en wil daarna doorvliegen naar Spanje voor een hoogtestage. Goed voor 30.000 kilometer, of 55 uur, in één maand tijd *** En die arme studenten maar spijbelen en betogen.

Waar te beginnen met Ognjen Vranjes, een man met zoveel tattoos dat hij in zijn eentje een indexsprong kan forceren? *** Wie dacht dat de Anderlecht-speler niet dieper kon vallen nadat hij hooliganisme had verheerlijkt en een fascistische tatoeage had laten zetten, zat verkeerd. Vranjes kwam opnieuw in opspraak omdat hij de Servische zangeres Jelena Karleusa met de dood heeft bedreigd en haar een foto van zijn enige niet-getatoeëerd lichaamsdeel heeft gestuurd *** Jawel, z’n flieter. Al was Karleusa niet onder de indruk: ze bedacht Vranjes met de bijnaam ‘Kleine worm’ *** Het ging ooit beter met Anderlecht, moet ook ex-speler Gilles De Bilde toegeven. ‘Als deze selectie nog kampioen speelt, ga ik te voet naar Scherpenheuvel – allee ja, bij wijze van spreken, hè’ *** Het is ons niet geheel duidelijk hoe je bij wijze van spreken naar Scherpenheuvel wandelt, maar het is ons nog veel minder duidelijk wat Marcelo Bielsa drijft *** Het Engels voetbal staat op zijn kop nadat een spion van Leeds-coach Bielsa - met camouflagekleding, een kniptang en een verrekijker - werd gespot op de oefenterreinen van Derby County. Bielsa gaf meteen toe dat hij ál zijn tegenstanders zo scout. En voegde eraan toe: ‘Ik deed niks verkeerds, in Zuid-Amerika is dit heel normaal’ *** Precies wat wij zeggen als de flikken ons tegengehouden met een fles caipirinha in de hand en carnavalspluimen in ons achterste *** Allee ja, bij wijze van spreken, hè.

Doen we nog een rondje ‘vreemde uitspraken van voetbaltrainers’? Welaan dan! *** Cardiff-trainer Neil Warnock is een grote fan van de brexit en maakte dat duidelijk tijdens een persconferentie na de match: ‘I can’t wait to get out of the EU. To hell with the rest of the world’ *** Jürgen Klopp heeft een 104-jarige fan bedacht met twee tickets voor Liverpool en een briefje dat hij afsloot met 'You'll never walk alone.’ Een mooi gebaar, ware het niet dat de fan aan een rolstoel gekluisterd zit *** De Duitse Imke Wübbenhorst, de eerste vrouw die een Duitse profclub (BV Cloppenburg) traint, kreeg volgende clichévraag voorgeschoteld: ‘Moeten uw spelers een broek aantrekken voor u de kleedkamer binnenkomt?’ Haar antwoord: ‘Maar natuurlijk niet! Ik selecteer mijn spelers net op basis van hun penisgrootte’ *** Da's dan beslist: BV Cloppenburg wordt niet de volgende club van Ognjen Vranjes.