Binnenkopper: Ronaldo is 'foemp van de week', de Titanic van Lokeren en het debuut van Remco Evenepoel

Woord van de week: ‘Strava-noia’ *** Betekenis: de angst die ontstaat bij wielrenners wanneer ze via de populaire app Strava de trainingsarbeid van hun collega’s zien. Waar een renner als Jan Ullrich vroeger in januari nog volop aan de geestes- en buikomtrekverruimende middelen zat, is nu op op Strava te zien hoe Oliver Naesen er in 2019 al meer dan 3.000 kilometer in het zadel heeft opzitten. We zouden ’m beginnen te knijpen als onze naam Greg Van Avermaet was, met ochot ocharme1.997 kilometer op de teller *** Angst omdat je de concurrentie steeds kleiner ziet worden in de verte: de spelers van Sporting Lokeren weten er alles van *** De roerige Lokerse week begon met het ontslag van trainer Trond Sollied en de aanstelling van Glen De Boeck. Voorzitter Roger Lambrecht op de persconferentie: ‘Glen is onze laatste hoop, hij heeft ervaring met zinkende schepen’ *** Francesco ‘Costa Concordia’ Schettino ook, maar of dat hem zo’n goeie coach maakt? *** Onder De Boeck ging Lokeren afgelopen weekend met 0-3 de boot in, maar het orkest bleef spelen.

Debuut van de week: dat van Remco Evenepoel *** U weet wel, die jonge renner over wie we met z’n allen zeggen: ‘Laat ’m maar in alle rust groeien,’ om vervolgens ‘Dit eet Remco ‘De nieuwe Merckx’ Evenepoel als ontbijt’ tot het meest aangeklikte artikel van de dag te maken *** Evenepoel deed het bij zijn profdebuut (34ste) overigens beter dan Eddy Merckx destijds (opgave), dus het strekt tot aanbeveling om het voortaan over Merckx te hebben als ‘De oude Evenepoel’ *** Nog meer vreemde bijnamen? FC Barcelona kocht afgelopen week de Nederlandse Messi (Frenkie de Jong) én de Ghanese Messi (Kevin-Prince Boateng), omdat het al jaren uiterst tevreden is over zijn Argentijnse Messi (Lionel Messi) *** Hoewel het voor ons nog altijd niet duidelijk is of Ajacied Frenkie de Jong nu een betere voetballer is dan De Brusselse Messi (Yari Verschaeren) of De Lokerse Messi (Killian Overmeire), wisten de Nederlanders wél 80 miljoen euro los te peuteren bij Barça. Al hoeft dat niet te verbazen van een natie die Heineken wereldwijd in de markt weet te zetten als bier *** Over Kevin-Prince Boateng werd deze week dan weer geschreven: ‘Hij maakte indruk bij Portsmouth FC, maar daarna ging het bergaf met zijn carrière’ *** Da’s als over iemand zeggen dat hij een goeie coach is omdat hij ervaring heeft met zinkende schepen.

Foemp van de week: Cristiano Ronaldo, ook wel bekend als de Portugese Messi *** Terwijl de hele wereld bang de adem inhield, bezorgd over het lot van de met een sportvliegtuigje verdwenen Emiliano Sala, deelde CR7 een selfie vanuit z’n privéjet: breed lachend, en met een emoji van een opstijgend vliegtuig en een opgestoken duim *** Ronaldo had even daarvoor zijn zaak voor belastingfraude afgekocht van de Spaanse fiscus: hij ging akkoord met een boete van 19 miljoen euro en een celstraf van 23 maanden. Celstraffen onder de 24 maanden hoeven niet te worden uitgezeten in Spanje: wat een vreemd toeval toch! *** Over toeval gesproken: stel dat je een dancing binnenstapt en de eerste de beste Wesley die je tegenkomt een dreun verkoopt; hoe groot is dan de kans dat die Wesley een vaste job en een advocaat heeft? Twee Russen die het probeerden, hadden de pech dat ze tegen dé Wesley van Club Brugge aanbotsten *** De rechter liet de twee Russische nozems kiezen tussen een werkstraf van 115 uur of één match van Sporting Lokeren bijwonen. Ze kozen wijselijk voor de werkstraf.