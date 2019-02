Binnenkopper: de bierdouches van Mathieu van der Poel, Iljo Keisse blijft zich excuseren en een dickpic van een clubeigenaar

Wereldkampioen van de week: Mathieu van der Poel *** Ongenaakbaar, onverslaanbaar, maar helaas ook iets te bereikbaar. Enkele leeghoofdige Belgische fans trakteerden MVDP elke ronde opnieuw op een bierdouche *** Heel sneu, maar aangezien idioten hem tijdens het WK 2016 in Zolder nog met bier én pis overgoten, zou je het met een beetje goede wil ook vooruitgang kunnen noemen *** Helemaal ridicuul wordt het wanneer ook sporters zich misdragen, zoals tijdens Standard-Anderlecht, in de Licht Ontvlambare Stede *** Anderlecht-doelman Didillon had de Luikenaars marginalen genoemd, wat hem op getreiter van Standard-speler Mpoku kwam te staan. En de net getransfereerde Luyindama maakt het helemaal af door zijn middelvinger op te steken naar de bezoekende fans en ‘Anderlecht-hoeren’ te roepen *** Zullen Didillon en Mpoku het bijleggen? Krijgt Luyindama een pv? En zal Dieter het ooit te boven komen dat Sandrientje door zijn schuld is gestorven? U ziet het in een volgende aflevering van de classico!

Excuses van de week: die van Iljo Keisse *** De keizer van het Kuipke ging op weinig flatterende wijze op de foto met een nietsvermoedende Argentijnse vrouw. Haar reactie: ‘Ze moeten niet denken dat ze naar Argentinië kunnen komen om onze vrouwen zo te behandelen.’ *** Je zou verwachten dat het door het succes van de Rode Duivels anders zou zijn, maar blijkbaar zijn Bart De Pauw en Pol Van Den Driessche nog steeds de enige twee Belgen die bekend zijn in Argentinië *** Even later zei Keisse sorry tegen de vrouw, de bevolking van Argentinië, de fans, de sponsors en alle vrouwen waar ook ter wereld *** En verder bood Keisse ook zijn verontschuldigingen aan voor de tegenvallende beurskoers van Tesla, het slechtste seizoen van Anderlecht in 40 jaar en het gehele repertoire van Niels Destadsbader.

Op een dag vind je de job van je leven, en dan ben je weg natuurlijk *** Na jaren ploeteren bij de nietige middenmotor Manchester United heeft Marouane Fellaini eindelijk zijn droomtransfer beet. Big Fella speelt de komende jaren voor de Chinese topclub Shandong Luneng Taishan FC, in de stad Jinan, waar je naar ‘t schijnt lekker kunt chinezen *** Nog meer geluk voor Fellaini: zo moeilijk die clubnaam van de tong rolt, zo makkelijk rolt er het geld. De Rode Duivel zal er in drie jaar tijd 10 miljoen euro verdienen *** Misschien heeft Thierry Henry het nog beter voor elkaar: hij krijgt 7,25 miljoen euro om op te rotten bij AS Monaco, dat opvallend genoeg de coach terughaalt die het enkele maanden geleden nog ontsloeg: Leonardo Jardim *** ‘t Is een vreemde gang van zaken, maar óók Villarreal stelde afgelopen week weer de coach aan die het in december nog ontsloeg *** Ondertussen ten huize Hein Vanhaezebrouck: ‘Vanja, hou de lijn vrij! Ze kunnen elk moment bellen!’

Koopje van de week: de oudste voetbalclub ter wereld *** De voorzitter van Notts County zette z’n club in de etalage nadat hij per ongeluk een dickpic op het internet had verspreid *** Of het om dezelfde reden is, weten we niet, maar ook Roger Lambrecht wil Sporting Lokeren nog steeds van de hand doen *** Terwijl de waarde van de club twee weken geleden nog op 12 miljoen euro werd geschat, was dat vorige week nog slechts 6 miljoen *** Onze goeie raad: wie nog een week geduld kan oefenen krijgt de club gratis, en misschien doet Roger er nog wel een gratis set winterbanden bovenop *** Tenzij ook wij een interessante aanbieding krijgen uit China: tot volgende week, voor een nieuwe Binnenkopper!