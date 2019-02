Binnenkopper: De pruillip van Pozuelo, Deschacht verdedigt minder goed in de rechtbank en een nieuwe hobby onder de sporters, wiet!

Voetbal, we krijgen er kop noch staart aan *** Je wordt op handen gedragen door de fans, je mag elk jaar een miljoentje bijschrijven op je rekening en toch sta je op het veld met de pruillip van een kleuter omdat je een transfer naar godbetert Canada eist *** Alejandro Pozuelo beloofde een dikke week geleden nog dat hij tot het einde van het seizoen bij Racing Genk zou blijven, maar is nu bereid om naar de rechtbank te stappen om een vertrek te forceren *** Allemaal samen: ‘Unlucky Pozuelo / hij vocht voor zijn geluk, hij vocht voor zijn gelijk / Unlucky Pozuelo’ *** Aan tafel bij ‘Extra Time’ vorige week: drie voetbalkenners en Wesley Sonck. Tien minuten lang hebben ze zitten palaveren of die goal van Cardona in Cercle-Club offside was, en nog raakten ze er niet uit *** Gelukkig hebben wij tussen pot en pint al vaak genoeg de buitenspelregel aangehoord om klaarheid te kunnen scheppen. ‘Kijk, als dit bierkaartje de laatste man is, en als op het moment dat de bal vertrekt Wesley Sonck beweert dat het buitenspel is, dan is het géén buitenspel.’ *** Arme Olivier Deschacht: de linkspoot had enkele honderden euro ingezet op een overwinning van z’n eigen ploeg en moet nu 24.000 euro boete betalen van de rechter *** Zijn verdediging zag er niet te best uit, maar dan hebben we het uiteraard enkel over zijn argumenten in de rechtbank. De rechter vond ‘Mijn broer heeft die weddenschap geplaatst’ even geloofwaardig als ‘Ik spaar lege verpakkingen van luxehorloges’ *** Waren wij de advocaat van Deschacht, we hadden een ander pleidooi afgestoken. ‘Onze cliënt toont berouw: hij is speciaal bij Sporting Lokeren gaan voetballen zodat hij nooit meer in de verleiding komt om nog eens op een overwinning van zijn eigen ploeg in te zetten!’

Afscheid van de week: dat van Kevin Pauwels *** Op de vraag of het verstrijken der tijd en het uitblijven van klinkende resultaten steeds meer beginnen door te wegen in een snel veranderend cyclocrosslandschap, antwoordde Pauwels met een alleszeggende ‘Bwa’ *** Over een nieuwe job bij zijn ploeg Marlux-Bingoal wordt nog nagedacht, maar wij kunnen u nu al exclusief en in primeur verklappen dat het geen carrière als mediatrainer wordt *** Nog een afscheid, maar dan definitief: Gordon Banks is niet meer *** De legendarische Engelse doelman pakte op het WK 1970 uit met the greatest save ever – een onmogelijke redding op een kopbal van Pelé – maar had op zijn 81ste geen antwoord op een finale aanval van Magere Hein *** Wel nog springlevend, zij het niet altíjd even springerig: Floyd Landis. De voormalige wielrenner had zich al omgeschoold tot wietboer, en heeft nu ook een coffeeshop in Pennsylvania gekocht *** ‘t Is een lucratieve business, want ook Mike Tyson verdient z’n kost tegenwoordig als wietboer. Sterker nog: Iron Mike heeft eindelijk toegegeven dat hij tijdens zijn kamp tegen Andrew Golota in 2000 zo stoned als een garnaal was. ‘Ik was high, maar ik had de indruk dat Andrew daar meer hinder van ondervond.’ Kan kloppen: Tyson sloeg Golota een kaakbeenbreuk en vloerde ‘m binnen de twee ronden *** Tysons hap uit het oor van Evander Holyfield zou evenwel geen geval van een acute boefkick zijn geweest.

What the fuck-moment van de week: in ‘Belga Sport’ was duidelijk te zien hoe de bureaubladachtergrond van Patrick Lefevere een foto is van… Patrick Lefevere *** Zou het kunnen dat Patrick Lefevere nog meer van Patrick Lefevere houdt dan Ruben Van Gucht van Ruben Van Gucht houdt? *** Al moet gezegd dat we wat blij zijn dat we de foto op het bureaublad van Van Gucht nog niet op tv gezien hebben *** Zoekt u in het nieuwe wielerseizoen – nog 12 dagen tot de Omloop! – vooral niet naar Niki Terpstra in het koningsblauw van Deceuninck-QuickStep. De Nederlander komt dit jaar uit voor het Franse Team Direct Energie. ‘Maar wie denkt dat ik dit alleen voor het geld doe, kent mij niet. Ik heb altijd voor het sportieve gekozen, vraag maar aan Patrick Lefevere’ *** We wílden het hem wel vragen, Niki, maar hij was net druk bezig met z’n snelkoppelingen van de linker- naar de rechterkant van z’n bureaublad te verslepen, en daarna weer terug *** Tenzij we onverwacht ons afscheid aankondigen of een rechter ons daartoe verplicht: tot volgende week, voor een nieuwe Binnenkopper!