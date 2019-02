Binnenkopper: de fratsen van Peter Maes, de verzetsdaad van Chelsea-keeper Kepa en de uitreiking van 'Foemp van de Week'

Niets is zeker in dit land, ook niet of we volgend jaar nog een regering, elektriciteit en een voetbalcompetitie hebben *** Trainer Peter Maes heeft de afgelopen jaren meer dan 2 miljoen euro aan zwart geld opgestreken. Hij liet Sporting Lokeren en Racing Genk betalen voor valse scoutingverslagen, waarna het geld via een Montenegrijnse vennootschap in plastic zakken tot bij hem kwam. De enige belasting die hij op die sommen betaalde, was de 5 cent die je tegenwoordig voor zo’n plastic zakje moet dokken; beduidend minder dan de 50 procent die ú afstaat na het afdraaien uwer nestel *** Spijtoptant Dejan Veljkovic typeerde Maes als ‘een echte geldwolf’ *** Een spelersmakelaar (en nog een paar andere woorden die eindigen op -aar) als Veljkovic die iemand anders een geldwolf noemt? De pot en de ketel zijn zonet van verbazing van het fornuis gedonderd *** Als bewezen wordt dat de bestuursleden van Lokeren en Genk op de hoogte waren, dreigt degradatie naar eerste amateur *** Stel je voor: Racing Genk dat volgend seizoen op woensdag in de Champions League tegen FC Barcelona of Manchester City speelt, en op zondag in de competitie tegen Rupel-Boom of Oosterzonen *** Bij Lokeren maakt voorzitter Roger Lambrecht zich niet druk: ‘Ze mogen komen zoeken, ze zullen hier geen frank zwart geld vinden’ *** Over dollars, roebels, dinars en zloty’s evenwel geen woord.

Nog vijf keer slapen tot het openingsweekend! In Humo leest u deze week hoe Wout van Aert, Tiesj Benoot, Jasper Stuyven en Oliver Naesen hun kansen schatten. En hoe die laatste weer zijn spontane zelve is: ‘Als ik Sagan hoor zeggen dat hij het wielerleven beu is, denk ik: dude, ga eens een jaar in de fabriek werken! *** Verzetsdaad van de week: Chelsea-keeper Kepa die weigerde naar de kant te komen toen Maurizio Sarri ‘m wilde wisselen in de finale van de League Cup. Kepa kelderde zo het beetje geloofwaardigheid dat zijn coach nog had *** Stel je eens voor dat pakweg Ruud Vormer het gezag van Ivan Leko zo zou ondermijnen… Oké, slecht voorbeeld *** Over dan maar naar de voorspelling van de week? Op de vraag ‘Hoe groot is de kans dat Genk vanavond wint tegen Slavia Praag?’ antwoordde analist (en nog een paar andere woorden die eindigen op -ist) Wesley Sonck: ‘100 procent!’ *** Eindstand: 1-4 voor Slavia Praag *** Opgestapt als voorzitter van KV Oostende deze week: Peter Callant. Flashback naar een interview met Callant, één maand geleden: ‘Hoe lang ik bij KVO blijf? 10 jaar, en misschien nog langer. Ik zie mijn werk hier als de Sagrada Familia’ *** Even opgezocht: die dwaze Catalanen zijn al sinds 1882 aan hun Sagrada Familia aan het bouwen. Ze komen maar beter eens op studiereis naar ‘t zeetje om te kijken hoe ze zo’n klus daar in één maand klaren.

Foemp van de week: Yassine El Ghanassy *** De vleugelspits was zo slim om zich – terwijl hij een rijverbod heeft – telefonerend achter het stuur te laten betrappen… voor een politiekantoor *** El Ghanassy had nog 25.000 euro aan verkeersboetes openstaan. De rechter wil eerst nog uitpakken met een: ‘Dude, ga eens een jaar in de fabriek werken’ maar veroordeelde ‘m toch maar tot een jaartje cel *** Wel zo handig, als profvoetballer in de cel: kun je makkelijk een gesprek regelen met je makelaar, die gewoon in de cel naast je zit *** Kneusje van de week: Cristiano Ronaldo, die in de Champions League op de korrel werd genomen door de fans van Atlético Madrid. Ze noemden ‘m een verkrachter en riepen ‘m op z’n belastingen te betalen *** Cristiano stak als reactie vijf vingers op: een mogelijke verwijzing naar het aantal keer dat hij de Champions League heeft gewonnen, het aantal keer dat hij de Gouden Bal heeft gewonnen óf het aantal keer dat hij gemiddeld aan zichzelf denkt in vijf seconden tijd *** De fans van Atlético zingen trouwens ook al jaren: ‘Peter Maes, vergeet je zwart geld niet te regulariseren, er is een fiscale gunstmaatregel, olé olé!’ maar blijkbaar spreekt Maes geen woord Spaans. Mierda nog aan toe! *** Tenzij de hoofdredacteur ons tegen onze zin naar de kant haalt: tot volgende week, voor een nieuwe Binnenkopper!