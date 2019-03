Binnenkopper: de opening van het wielerseizoen, afscheid van Jef Braeckevelt en de verjaardag van Frank Raes

Hoe sterk is de eenzame Luxemburger die, kromgebogen over zijn stuur tegen de wind, zichzelf een weg naar Kuurne baant? *** Verdomd sterk! Of zoals Oliver Naesen na de koers sprak: ‘Ik ben zelden zo verkracht geweest’ *** De wolven van Quick-Step zijn zo hongerig dat ze nauwelijks kruimels overlaten voor de andere welpjes: nadat Zdenek Stybar zaterdag de Omloop had gewonnen, liet Bob Jungels op zondag zijn kunnen zien. Even leek het nog alsof de Belgian Tornados hem in de laatste 1600 meter zouden voorbijsnellen, maar de Luxemburger soleerde naar winst in Kuurne-Ninove-Kuurne, nadat hij vorig jaar ook al Ans-Bastenaken-Ans had gewonnen *** Schrijf Jungels dus ook maar op voor Deinze-Wevelgem en Compiègne-Roubaix! *** Wat een topweekend ook voor Puck Moonen, de Nederlandse die dankzij Lotto-Soudal van haar hobby haar beroep heeft kunnen maken: weinig verhullende foto’s posten op Instagram en af en toe ook eens op koersfiets zitten *** Op zaterdag liet Moonen nog een did not finish achter haar naam optekenen in de Omloop Het Nieuwsblad – zoals in acht van de tien profkoersen waaraan ze vorig jaar deelnam – maar op zondag was het wel raak. Akkoord, het was in Brussel-Opwijk, een koers zo klein dat hij niet eens wordt vermeld op wielerbijbel procycylingstats.com, maar Puck werd wel mooi 18de! Akkoord, ze reed tegen vrouwen die veelal een job hebben naast de koers en uitkomen voor teams als ‘Keukens Redant’ en ‘Autoglas Wetteren’, maar 18de is toch beter dan 19de! *** Pittig detail: de 20-jarige Cameron Vandenbroucke – dochter van dé Frank Vandenbroucke – die haar hele jeugd aan atletiek heeft gedaan en dit seizoen eens wil ‘proberen’ of ze ook aanleg heeft voor wielrennen, werd 14de *** U hoeft Puck dus niet op te schrijven voor Deinze-Wevelgem, noch voor Compiègne-Roubaix.

Afscheid van de week: dat van Jef Braeckevelt, de legendarische ploegleider *** Meest memorabele moment: Braeckevelt die in 2001 een Tourrit wint met Serge Baguet. Braeckevelt had van Baguet weer een renner gemaakt nadat die in de drie jaren ervoor ‘pinten had gedronken en als dakwerker had gewerkt.’ Met succes: hoewel de Italiaan Lelli de hele dag zat te slepen in het wiel van Baguet, won die laatste toch de rit naar Montluçon *** Baguet, meteen na de finish: ‘Lelli, had ‘m gewonnen, ik deed hem duud’ *** Braeckevelt werd 76, Baguet stierf twee jaar geleden op z’n 47ste. Alleen Lelli leeft vandaag nog, omdat hij die bewuste etappe in 2001 niet heeft gewonnen.

Pechvogel van de week: de misnoegde supporter van Charlton FC die speciaal naar Sint-Truiden is gereisd om de ramen van clubeigenaar Roland Duchâtelet te bekladden met slogans als ‘Just sell the club’ en ‘Fuck off Roland!’ *** We hebben met die supporter te doen: eerst Renaat ‘Stop fuck my wife!’ die aan zijn vrouw zit, en nu Roland die zijn geliefde club verneukt *** Met stip op twee bij de pechvogels: Nils Politt. De VAR – nieuw in het peloton – zette de Duitse renner van Katusha uit koers in Kuurne omdat hij op het voetpad had gereden. Opmerkelijk: Matteo Trentin reed in volle finale en duidelijk in beeld ook op het voetpad, maar hij mocht in koers blijven *** Jammer van die totale willekeur, maar wel goed om horen dat Sébastien Delferière weer aan het werk is! *** Was er niet bij afgelopen weekend: Mathieu van der Poel. En dat is een gemiste kans, want volgens ploegmaat Stijn Devolder is MVDP de grootste van alle groten met wie hij ooit in de ploeg heeft gereden, inclusief Tom Boonen, Fabian Cancellara en Lance Armstrong *** Zeg niet dat Volderke overdrijft, of heeft u ooit Lance Armstrong de Bollekescross in Hamme met een minuut voorsprong weten winnen? *** Er wél bij afgelopen weekend: de nieuwe tune die de koers voorafgaat. Het legendarische ‘Rodaniaaaaa’ is vervangen door een irritant deuntje van Matexi *** Matexi, u weet wel, de projectontwikkelaar die de Vlaamse overheid voor 42 miljoen euro in de zak zette. Eerst zaten ze in uw zakken, nu in uw oren.

Uitspraak van de week: ‘99 procent van wat er is gebeurd, kan ik niet vertellen’ *** Aan het woord is Stoffel Vandoorne, die nog eens terugblikt op zijn periode in de Formule 1. Zijn memoires – ‘Ik reed zo snel als ik kon rondjes met een auto, de rest mag ik niet vertellen. Einde’ – zullen extreem klimaatvriendelijk zijn *** Beeld van de week: het gezicht van de Oostenrijkse langlaufer Max Hauke die bezig is aan een bloedtransfusie terwijl een cameraploeg zijn kamer binnenvalt. Hauke, naald in de arm, kan niet vluchten omdat hij vasthangt aan zijn infuus en kan dus weinig meer doen dan schuldig kijken *** Dat brengt ons naaldloos bij Kenneth Mercken, een ooit beloftevolle renner op wie epo geen effect had, en die dus maar voor regisseur ging studeren. Merckens film ‘Coureur’ komt volgende week in de zalen, zijn verhaal leest u deze week al in Humo *** Nóg in Humo deze week: de eeuwig jonge Frank Raes die volgens tellingen van de burgerlijke stand thans 65 jaar is *** We wensen ‘m nog vele jaren, en dat zijn filmpjes meteen mogen beginnen te spelen als hij ze probeert te starten in ‘Extra Time’ *** Raes tegen Humo: ‘Filip Joos laat de kijker niet onberoerd: ergernis is óók een emotie’ *** Ach, valt wel mee hoor, Frank. Zolang Joos vanavond maar niet wéér voor AS Roma kiest als moment van de week *** Even gecheckt: AS Roma verloor dit weekend de stadsderby van Lazio met 3-0. We voelen de bui al hangen *** Tenzij de VAR ons uit koers zet: tot volgende week, voor een nieuwe Binnenkopper!