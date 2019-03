Binnenkopper: Puck Moonen did not finish - De opstappremie van Vanhaezebrouck - De nieuwe tattoo van Vranjes

Een nieuwe sportweek, een nieuwe did not finish van Puck Moonen *** Door haar opgave in de Strade Bianche ligt de Nederlandse renster van Lotto-Soudal op koers om een DNF in élke WorldTour-wedstrijd achter haar naam te krijgen. Tenzij ze ook die koers moet staken, natuurlijk *** Moonen: ‘Het is vervelend als mensen denken dat ik dit doe voor de aandacht en niet voor de sport. Maar wie twijfelt, mag altijd eens een keertje komen meetrainen’ *** Klinkt verleidelijk, maar we zouden nóg liever eens op pad gaan met Thomas De Gendt. ‘Tijdens de Ronde van Spanje van vorig jaar dronk ik elke avond een Leffe. Daar doe je echt niets verkeerds mee, hoor’*** Eveneens prettig toeven lijkt ons de planeet Alaphilippe. De renner van Deceuninck-QuickStep imponeerde afgelopen weekend tijdens de Strade Bianche en amuseerde erna. De onnavolgbare Fransman kwam de persconferentie op de derde verdieping (!) van een Toscaans paleis binnengereden op z’n fiets waar het stof van de sterrati nog aanhing, beantwoordde wat vragen, bedankte de aanwezige Italiaanse pers in het Spaans en fietste weer weg *** Reminder: als ú ergens heen fietst deze week, laat het dan naar de betere weekbladhandel zijn, want bij Humo zit deze week een ticket voor Kenneth Merckens debuutfilm ‘Coureur’, waarin wel wat meer dan een Leffe wordt achterovergeslagen.

Hebt u ze al gezien, de Nike-campagne waarin Serena Williams met een monoloog op dramatisch aanzwellende muziek hulde brengt aan talloze sterke vrouwen uit de sportwereld? ‘Ik zal niet rusten tot elke vrouw dezelfde rechten heeft,’ verklaart Williams strijdvaardig *** Of tot elke vrouw drie paar Nikes heeft *** Komt niet aan bod in het promofilmpje: Delfine Persoon, hoewel wij geen sterkere vrouw kennen *** De 34-jarige West-Vlaamse veroverde afgelopen weekend haar 10de wereldtitel in het boksen en mag zich stilaan opmaken voor hét gevecht van haar leven, tegen het Amerikaanse fenomeen Katie Taylor, in Madison Square Garden *** ‘t Is te hopen dat Persoon breekt met haar traditie om daags na de kamp zélf de zaal op te ruimen: Madison Square Garden telt 20.000 zitjes *** Persoons tactisch strijdplan ligt wel al klaar: Katie Taylor een pak slaag bezorgen zoals Ajax vorige week tegen Real Madrid deed.

Eindelijk rond: Hein Vanhaezebrouck! Of toch zijn akkoord met Anderlecht over zijn ontslagvergoeding, goed voor 1,5 miljoen euro *** Niet zo bij Gert Verheyen, die ontslag nam bij KV Oostende maar géén premie eiste. ‘Ik wil geen euro waarvoor ik niet gewerkt heb’ *** Wedden dat de telefoon straks rinkelt bij KVO-directeur Hugo Broos: ‘Hallo, Hugo? Hein hier! Zeg, als Gert die opstappremie niet moet hebben…’ *** Nog meer Gert Verheyen, deze week in Humo: ‘Wat die jongens op het hoogste niveau verdienen, is zéér ongezond. Je kunt vandaag veel geld scheppen in het voetbal zonder te presteren’ *** Dat brengt ons bij onze vriend Ognjen Vranjes, wegens wangedrag al twee maanden in de B-kern van Anderlecht. ‘Ik heb fouten gemaakt,’ klonk het op woensdag. Vranjes had het over zijn Instagram-post waarin hij een aanslag met een brandbom op Ajax-fans door AEK-hooligans verheerlijkte. ‘Stom van mij, het leek alsof ik hooliganisme goedkeurde, maar dat was zeker niet de bedoeling’ *** Twee (!) dagen later in de krant: de nieuwe tattoo van diezelfde Vranjes. Op zijn borst prijkt nu in koeien van letters ‘AEK Hooligans’.Zelden zo iemand tegen de lamp zien lopen *** Had ook tegen de linker van Delfine Persoon mogen zijn *** Tenzij we een vette opstapvergoeding krijgen aangeboden: tot volgende week, voor een nieuwe Binnenkopper!