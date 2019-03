Binnenkopper: de stunt van Balotelli, terugkeer van Zinédine Zidane en de pornosnor van Peter Sagan

‘Why always me?’ *** De stunt van de week komt op naam van Mario Balotelli, of althans: poging tót *** Het Italiaanse woelwater trad gisteren met Marseille aan tegen Paris Saint-Germain, enkele dagen nadat PSG uit de Champions League was gewipt door een late goal van Man Utd-speler Marcus Rashford. Balotelli wilde nog wat zout in de wonde strooien en droeg onder zijn wedstrijdshirt een T-shirt met de beeltenis van Rashford, om te onthullen bij een doelpunt. Helaas: Balotelli scoorde niet, en bovendien kreeg zijn ploeg er drie om de oren *** Zoals Dejan Veljkovic tegen Sébastien Delferière zei: ‘Volgende keer meer geluk!’ *** Drukke week voor Jan Boskamp: hij mocht met Humo ouwehoeren over de kansen van de Rode Duivels op het EK 2020 én hij bracht een boek uit met de titel ‘Voetbal stelt niks voor’ *** Amusante anekdote: Boskamp nam zijn vrouw één keer mee naar het voetbal, en daarna nooit meer. Nadat ze in de tribunes van Camp Nou alleen opkeek van haar boek om te vragen waarom de spelers na 45 minuten van kant wisselden, gaf Boskamp haar een levenslang stadionverbod *** Hoe goed moet een boek zijn om meer aandacht dan Lionel Messi op te eisen? *** Ja, dat is een retorische vraag *** Géén retorische vraag: wie speelt volgend jaar in 1A, 1B en 1ste amateur? Als u het weet, mag u het antwoord op een gele briefkaart naar de Binnenkopper-redactie sturen.

Terugkeer van de week: die van Zinédine Zidane bij Real Madrid. De heiland krijgt 300 miljoen euro zakgeld van de voorzitter. Behalve een nieuwe jeansbroek – in die van Zidane zaten meer gaten dan in de Lokeren-defensie – staat ook Eden Hazard hoog op het verlanglijstje. Al zagen we de nummer 7 van Juventus ook leuke dingen doen in de Champions League tegen Atlético Madrid. Hoeveel zou die moeten kosten? 100 miljoen? *** Na de match tegen Atlético nam Cristiano Ronaldo – die trouwens ook liever een boek zou lezen in de tribunes van Camp Nou dan Messi te aanschouwen –wraak op Diego Simeone. CR7 greep, net zoals Simeone een week eerder had gedaan, naar zijn cojones *** Beide heren riskeren een boete van 20.000 euro. In het geval van Ronaldo zou dat zijn totale boetebedrag wegens fiscaal en ander wangedrag op 19.020.000 euro brengen dit kalenderjaar. Da’s beter dan Messi!

Peter Sagan is wat kwijt: 4 kilo en zijn pornosnor! Hoewel het een fameuze pornosnor betrof, is het gewichtsverlies vooral te danken aan buikgriep *** Toen Stijn Devolder enkele weken geleden Mathieu van der Poel het grootste talent aller tijden noemde, deed hij dat met deze bewoordingen: ‘Het talent stroomt bij wijze van spreken uit zijn gat’ *** Maar volgens die definitie is Sagan dus óók het grootste talent aller tijden *** Uitspraak van de week: ‘Het was elke pint waard!’ Geraint Thomas heeft het tijdens de wintermaanden op een zuipen gezet en staat nu 4 kilo te zwaar *** Gouden tip: eens stiekem van hetzelfde glas als Peter Sagan drinken lijkt de snelste manier om 4 kilo te vermageren. Gesteld dat Thomas drinkt van glazen waar geen bier in zit *** Zette het vorige winter ook op een zuipen, maar boekt desondanks wel succes: Valtteri Bottas. De Finse F1-rijder pakte de eerste GP van het seizoen. Gevraagd naar hoe hij zijn rampjaar 2018 had doorgespoeld: ‘Met vodka en bier.’ En daar voegde hij meteen na de finish nog aan toe: ‘To whom it may concern: fuck you!’

Plotwendingen! Sensatie! Ludduvuddu! Scenarioschrijvers van soapseries die om inspiratie verlegen zaten, konden vorige week in de tenniswereld terecht *** Novak Djokovic pleegde een coup en zorgde ervoor dat ATP-voorzitter Kermode moest opstappen. Zeer tegen de zin van Nadal, Federer en zowat iedereen die niet Novak Djokovic heet *** Twee dagen later stortte Filip Krajinovic zijn hart uit. De arme Serviër zag zich in de steek gelaten door zijn coach, die hem verliet om David Goffin te trainen: ‘Hij zei dat ik niet goed genoeg was. Wie zegt nu zoiets?’ *** Dat wordt spannend de volgende keer dat Krajinovic en Goffin tegen elkaar spelen, of elkaar tegenkomen in De Frens. Hopelijk zit Geraint Thomas daar dan ook aan de toog om de kemphanen uit elkaar te halen *** Tenzij het minimum aan talent waarmee we het moeten stellen ook wegstroomt uit ons gat: tot volgende week, voor een nieuwe Binnenkopper!