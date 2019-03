Binnenkopper: Het gaat niet goed met Courtois - Merkel fluit Özil terug - De grasmat van Club Brugge

Het kan verkeren: vorig jaar werd Thibaut Courtois nog op handen gedragen bij Chelsea, heden ten dage zit hij in de hoek waar de klappen vallen *** Wat meteen verklaart waarom hij niet in de hoek zat waarin Rusland woensdag zo makkelijk scoorde *** Weggehoond door de fans bij Real, gepasseerd door Zidane en op de korrel genomen door de Spaanse media: het stemt pàpà Thierry droef. ‘Ik heb het gevoel dat de pers wil scoren op de kap van mijn zoon’ *** Koppen jullie ’m binnen of doen wij het? *** Doen jullie toch maar, want zelf zouden we nooit lachen met Courtois. Nooit vergeten we hoe hij die onmogelijke bal tegen Brazilië tóch uit zijn doel ranselde en de hele natie in een delirium stortte. En zeggen dat Courtois zich dit seizoen in 30 matchen al 38 keer heeft moeten omdraaien om de bal uit z’n netten te vissen. We kunnen ons voorstellen dat hij met heimwee terugdenkt aan de tijd toen hij zich alleen maar hoefde om te draaien ’s ochtends in bed *** Naast de vriendin van Kevin De Bruyne.

Domste stoot van de week: die van Michel Louwagie aan tafel bij ‘Extra Time’ *** De AA Gent-manager noemde Mo Messoudi een Turk, terwijl hij de Belgische Marokkaan ooit nog zélf heeft gecontracteerd voor zijn ploeg *** Ter verdediging van Louwagie: hij wíst helemaal niet dat er een onderscheid was, voor hem maken ze allemaal deel uit van hetzelfde volk *** Het volk dat zijn wagen parkeert als hij op hotel gaat *** Club Brugge treedt straks in de play-offs aan op een spiksplinternieuwe grasmat van 100.000 euro. En dat werd tijd. ‘Onze vorige grasmat liet niet toe om professioneel voetbal op te spelen,’ klinkt het bij Club *** Naar ‘t schijnt heeft Sporting Lokeren al een bod uitgebracht op de vorige grasmat *** Zal de komende tijd helemaal niks meer kopen: Birmingham City FC. De Britse tweedeklasser gaf 2 miljoen pond te veel uit, en is nu gestraft vanwege de financial fair play, de strenge regels van de UEFA voor ploegen waarvan de naam niet begint met Manchester of eindigt op Saint-Germain *** Nu de ontzwelling van zijn gezicht dat eindelijk toelaat, heeft de Ierse vechtjas Conor McGregor zich nog eens uitgesproken. Over zijn favoriete voetballer dan nog wel. ‘Cristiano Ronaldo is een fenomenale atleet’ *** Nee, McGregor zou McGregor niet zijn als hij daar niet onmiddellijk aan had toegevoegd: ‘Net als ik!’ De Ier had het ook over hoe hij in zijn jonge jaren veel heeft gevoetbald *** Weinig mensen weten dit, maar de kooivechter heeft ooit mogen testen bij Royal Antwerp FC. Hij werd doorgestuurd wegens niet agressief genoeg *** Mesut Özil zit weer in het oog van de storm. Als u wil weten waar dat precies is: het is langs de hoek waar de klappen vallen en dan de tweede rechts. Doe de groeten aan Thibaut van ons! *** Özil heeft de Turkse president Erdogan uitgenodigd als eregast op zijn trouwfeest, en gezien de gespannen relaties met Duitsland, kwam dat de ex-international op veel kritiek te staan, zelfs van Angela Merkel *** Özils verweer – ‘Wat? Ik dacht dat Erdogan een Marokkaan was!’ – maakte weinig indruk *** Verzetsdaad van de week: de politie van het Schotse Paisley heeft het huis van een misnoegde Celtic-fan moeten belegeren. De man hing ‘s nachts schijnbaar gewapend uit het raam en had een duidelijk eisenpakket: ‘Ik wil een zak met blikjes bier én ik wil dat Brendan Rodgers terugkeert als coach van Celtic!’ *** Bij de politiezone Brussel Hoofdstad liepen afgelopen week ook enkele verontrustende telefoontjes binnen. Boze man: ‘Ik wil Hein Vanhaezebrouck terug als coach van Anderlecht of ik sta niet in voor de gevolgen!’ Waarop de politie: ‘Hein, voor de zoveelste keer, we wéten dat jij het bent. Wil je alsjeblieft stoppen met bellen als we je een zak met blikjes bier geven?

Dé reden waarom u morgen weer de betere dagbladhandel binnenstapt om een Humo te kopen: een uitgebreid dubbelinterview met de baas van The Wolfpack en de sluwste vos van het peloton: Patrick Lefevere en José De Cauwer *** Lefevere steekt een middelvinger op naar Nokere Koerse, serveert Trentin af, zet vraagtekens bij Benoot én zegt iets heel kras over Evenepoel – maar dat mag u morgen zelf ontdekken. De Cauwer op zijn beurt neemt het op voor zijn poulain Van Avermaet: ‘Ik zou Greg nog niet afschrijven, in een spurt na 260km zijn ze nog niet klaar met hem’*** Na 300km is dat blijkbaar nog wat anders, want wij zagen GVA de beslissende slag missen in Milaan – Sanremo. Meestal heeft Greg ‘Jammer, want ik had zeker de benen om hier te winnen’ Van Avermaet dan een excuus klaar, en dat was ditmaal niet anders. ‘Ik zat helaas te ver op de Poggio. Frustrerend, want ik was vrij goed en had een unieke kans om hier te winnen’ *** Als Van Avermaet zijn huiswerk had gemaakt, had hij geweten dat je altijd vooraan moet zitten op de Poggio, maar Greg kennende had zijn hond zijn huiswerk vast opgegeten *** Tenzij Angela Merkel ons terugfluit of Hein Vanhaezebrouck eindelijk ons adres te pakken krijgt: tot volgende week, voor een nieuwe Binnenkopper!