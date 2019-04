Binnenkopper: Vranjes sleepover in Steenokkerzeel - Puck Moonen is boos - De vlucht Thomas De Gendt - De zwaarste renner wint Gent-Wevelgem

Antwaarpe is ‘t stad, en de rest is parking *** Nu vinden wij persoonlijk het bijzonder aangenaam toeven op de parking, tussen allemaal andere bescheiden mensen die ’s ochtends niet eerst onder hun wagen hoeven te kijken voor ze instappen. Maar! Ook wij kunnen niet ontkennen dat één van de strafste sportprestaties van de week werd geleverd door een ploeg uit ‘t stad. Nee, niet de RAFC, dat met 3-1 de boot in ging bij Standard. Als ze daar niet opletten, is straks KFCO Beerschot Wilrijk Rupel Boom Etcetera Etcetera de eerste ploeg van ’t stad, en de ruime periferie. We doelen op de Antwerp Giants – qua ploegnaam een toonbeeld van Antwerpse bescheidenheid – dat zich als eerste Belgische basketbalclub ooit kan plaatsen voor de Final Four in de Champions League, na een stuntzege tegen de Russische miljonairs van Novgorod *** Even dachten we: wat zit daar toch in dat drinkwater in Antwerpen? Maar toen sloegen we een krant open en viel onze frank *** Vroegtijdig afscheid van de week: dat van Gonzalo Higuaín als Argentijns international. Gonzalo staat altijd net iets te dik, maar zorgde er in 2014 wel voor dat uw zwart-geel-rode schmink begon uit te lopen en de rode pruik die u gratis bij een bak bier had gekregen naar halfzeven zakte, terwijl u op één of ander marktplein stond te snikken om de WK-uitschakeling van de Rode Duivels. De David Platt van zijn generatie, voorwaar! Maar kijk, zo verguisd hij is in België, zo verguisd is hij blijkbaar ook in Argentinië. Meteen de reden voor zijn afscheid. Higuaín: ‘Als ik scoorde was ik een Argentijn, als ik miste was ik een Congolees’ *** Daar is onze beste vriend Ognjen Vranjes weer, een man met een leven zo liederlijk dat hij hier wekelijks in zijn eentje de kolommen zou kunnen vullen. Frats van de week: toen de RSCA-speler weer op Zaventem stond nadat hij zijn thuisland Bosnië en Herzegovina had bezocht, mocht hij België niet meer in. De reden: Vranjes kon niet bewijzen dat hij dit seizoen voor Anderlecht speelt. Hij moest de nacht doorbrengen in het gesloten centrum van Steenokkerzeel, vermoedelijk samen met alle andere spelers die Luc Devroe ooit naar Neerpede heeft gehaald *** Over Anderlecht gesproken: de mauven gaan de naam van hun stadion veranderen, en Lotto is going to pay for it. De Lotto Arena wordt het om evidente redenen niet, want er ís al een Lotto Arena waar wekelijks valse noten weerklinken. Binnenkopper gokt op de Quick Pick Arena: een verwijzing naar het scoutingwerk waarmee de huidige selectie is samengesteld. Én een verwijzing naar de toestand van club: vanbuiten zit een dun blinkend laagje, maar als je het wegkrabt, blijkt er alleen karton onder te zitten.

Puck en Patrick

Instagram-model Puck Moonen is boos! En wel hierom: ‘Soms denk ik: was ik maar arts geworden, want ik ben het beu dat ik meer als Instagram-model dan als wielrenster word aanzien,’ aldus het 23-jarige Instagram-model. Nog meer reden tot boosheid: ‘Soms zit ik af te zien tijdens een bergrit, en hoor ik plots: ‘Die zou ik weleens willen neuken!’ Komaan, zeg! *** Een grondige analyse van Pucks resultaten, als je het zo wilt noemen, heeft ons geleerd dat ze allang in de bezemwagen zit nog voor de eerste berg in zicht is. Da’s nu weer typisch de UCI: zeuren over twee gebodypainte vrouwen op de affiche van de E3 Harelbeke, maar wel Pol Van Den Driessche een job geven als chauffeur van de bezemwagen! *** Doe ons maar Thomas De Gendt, da’s nog eens man waarmee je naar de oorlog kunt. Nu ja, eigenlijk helemaal niet, want mannen die zó snel op de vlucht slaan, worden door de eigen troepen gefusilleerd. In de Ronde van Catalonië was ‘t weer van dat: De Gendt rondde een solo van 60 kilometer af en reed het peloton naar huis *** De prestatie van De Gendt wordt nog knapper als je weet dat de wind nog veranderlijker was dan de mening van Patrick Lefevere. De grote baas van The Wolfpack zei vorige week in uw lijfblad dat Remco Evenepoel te dik is. Lefevere nuanceerde die uitspraak enkele dagen later eerst, vermoedelijk geschrokken na enkele boze telefoontjes van Gonzalo Higuaín, om even verderop in datzelfde krantenstukje nog eens letterlijk te herhalen wat hij in Humo had gezegd *** Mooiste repliek op Lefevere: Alexander Kristoff, de zwaarste renner van het pak, won op magistrale wijze Gent – Wevelgem. Kristoff nam een kleine voorsprong net voor de Kemmel, kneep in de afzink de remmen dicht ter hoogte van taverne De Hollemeersch, bestelde een portie bitterballen, daarna de garnaalkroketten met frietjes, spoelde alles door met een Sint-Bernardus Tripel, bezwangerde de diensters en roofde de kassa leeg – dat verrekte Vikingbloed! – stapte weer op zijn fiets en maakte het af in de sprint *** Quizvraag: wat hebben Eddy Planckaert, Roger De Vlaeminck, Eric Vanderaerden, Edwig Van Hooydonck, Johan Museeuw en Tom Boonen gemeen? Het juiste antwoord: ze hebben alle zes de Ronde van Vlaanderen gewonnen, maar belangrijker nog: ze staan deze week in Humo om over hun exploten te palaveren *** Wacht, achterin de zaal horen we iemand roepen: ‘Ze praten alle zes in de derde persoon enkelvoud over Johan Museeuw.’ Het was nog net binnen de tijd, we keuren ’t goed! *** Tenzij we er vroegtijdig de brui aangeven door aanhoudende opmerkingen over ons lichaamsgewicht: tot volgende week, voor een nieuwe Binnenkopper!