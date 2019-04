Binnenkopper: Bettiol boven in de Ronde van Vlaanderen - hommeles bij RSCA Anderlecht - Gerard Piqué pleegt een mopje

Vlaanderen boven! Waar men de heer nog kan loven *** Quote van de week: ‘Bettiol? Die gaat zondag de Ronde van Vlaanderen niet winnen!’ Aan het woord was Wouter Vandehaute, baas van Flanders Classics, één dag voor Alberto Bettiol op majestueuze wijze de Ronde van Vlaanderen won *** Een kaartje voor de viptent op de Oude Kwaremont – en daar zijn kapstokken niets eens bij inbegrepen weten we sinds de val van Sagan, Van Avermaet en Naesen in 2017 – kost u 320 euro, exclusief btw. Wat andermaal bewijst dat Vandenhaute meer van boekhouden dan van koers kent *** Oliver Naesen won niet, maar had een excuus: hij kampte met een bronchitis die hij had opgelopen nadat hij op het podium van Gent – Wevelgem was overgoten met champagne. U kunt dat vreemd vinden, maar ook voor Puck Moonen was dat wereldschokkend: ‘Wát, na het einde van een koers is er een podiumceremonie?!’ *** Voorts te onthouden van de Ronde: in de onderlinge weddenschap tussen Michel en José – ‘José, wedden dat ik vaker ‘nivellering’ in de uitzending krijg dan jij ‘kielemeters’ kunt zeggen?’ – staat het na zondag 214-189 voor Michel *** Herhaaldelijk op een bal koppen kan ernstige gevolgen hebben voor uw mentale gezondheid, en daar is Leonardo Bonucci het levende bewijs van. Nadat zijn zwarte ploegmaat Moise Kean racistische spreekkoren over zich heen had gekregen, zei de Juve-verdediger doodleuk dat het Keans eigen schuld was. Talloze mensen vielen over die uitspraak, en dus ook Sep Vanmarcke: pats, recht de beek in!

Broek op de enkels

Coucke buiten! Waar de vogeltjes fluiten *** Lezersvraag van de week: ‘Hebben jullie misschien iets tegen Anderlecht?’ Uitstekende vraag. In dit stadium lijkt cyanide ons nog wat voorbarig, maar een blinddoek zou toch zeker moeten helpen *** Even schrikken: Pelé is vorige week met koorts opgenomen in het ziekenhuis. Hóé de beste aller tijden die koorts heeft opgelopen is onduidelijk: bij ons weten heeft hij de afgelopen weken geen podium gereden, en al zeker geen champagnedouche over zich heen gekregen. Maar het geruststellende nieuws is dat hij aan de beterhand is, en dat Magere Hein dus terug in zijn kot mag *** Die andere Hein, zij het evenwel iets corpulenter, kwam vorige week dan weer uit zijn kot om eens flink te blaffen. ‘Marc Coucke die tijdens de rust de kleedkamer binnenkomt, daar zakt mijn broek letterlijk van af!’ Stel u zulke taferelen eens voor door de ogen van Bubacarr Sanneh: dan kom je helemaal uit Gambia om het hier te maken als voetballer, en dan stormt er tijdens de rust een zingende miljonair de kleedkamer binnen terwijl de coach ernaast staat met zijn broek op zijn enkels. En dan schrikken dat zo’n jongen geen bal meer raakt *** Anderlecht betaalde 1,5 miljoen euro aan Hein – je broek zou voor minder afzakken met zo’n som cash in je zakken – om nooit meer zijn 3-5-2 te moeten aanschouwen, maar kijk: vorige week stelde die nieuwe Hollander zijn manschappen in een 3-5-2 op. Volgens Wouter Vandenhaute hoeft hij zich evenwel geen zorgen te maken: ‘Rutten? Die wordt nooit voor de winterstop ontslagen!’

Spuiten en slikken

Tussen Gerard Piqué en Real Madrid komt het nooit meer goed. Piqués idee van een leuk middagje: ‘We hebben een WhatsApp-groep met alle Barça-spelers. Soms voegen we een Madrileense journalist toe aan het groepje, sturen we een emoji van een varkenskop, en gooien we ’m er weer uit’ *** Piqué vertelde ook over die keer dat ze voor de lol Ruben Van Gucht hadden toegevoegd: ‘Maar nog voor ik één emoji kon sturen, had ie zelf al van alles gestuurd. Doen we nooit meer’ *** Knalprestatie van de week: marathonloper Koen Naert snelde in Rotterdam naar een nieuw persoonlijk record en een ticket voor de Olympische Spelen. Even hing een toptijd aan een zijden draadje, toen Naert in de bevoorrading een Keniaan ten val bracht. ‘Maar Naert heeft zich niks te verwijten, het was die Keniaan zijn eigen schuld’, stak Leonardo Bonucci een hart onder de riem *** Deze telex uit 1988 loopt net binnen: ‘Er is een wielrenster betrapt op het gebruik van anabole steroïden.’ En warempel, het is de seizoensrevelatie uit de cyclocross, Denise Betsema! ‘Ik ben zelf geschokt, geen haar op mijn hoofd dat eraan denkt om vals te spelen’, reageerde Betsema terwijl ze met haar linkerhand haar baard schraapte en met de rechter een fout geparkeerde vrachtwagen voortduwde *** Fin de carrière, denk je dan. Maar iemand die íéts pakt? Da’s net waar Anderlecht naar op zoek is: het zou ons niks verbazen als ze er volgend jaar tussen de palen staat *** Tenzij een koude douche ons nekt: tot volgende week, voor een nieuwe Binnenkopper!