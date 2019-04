Binnenkopper: Ruslan gaat vrijuit - de vloek van Drake - Van Aert en Maradonna op de bon

Als hij maar geen voetballer wordt, ze schoppen ’m misschien halfdood *** Hoewel dat in het geval van Birger Verstraete heus wel leek mee te vallen na die trap van Ruslan Malinovskyi, eiste bondsprocureur Wagner toch zeven speeldagen schorsing. Opmerkelijk, aangezien slachtoffer Verstraete zelf aangaf dat er volgens hem geen kwaad opzet in het spel was. Vergeet ‘Tristan und Isolde’, hét meesterwerk van Wagner is zijn twee uur durende pleidooi tegen Racing Genk-speler Malinovskyi. Wagner keilde tijdens zijn pleidooi een boek 5 meter weg. ‘Was dat een duw of een stoot?’ -‘Een stoot’ -‘Neen, een duw!’ Voor Malinovskyi liep het beter af dan Tristan: hij gaat vrijuit *** Vrijblijvende maar pertinente goktip: verkoop uw huis, uw auto en desnoods uw gezin, en zet al het geld in op een landstitel van Liverpool! De vloek van Drake is nedergedaald over Manchester City *** Sergio Agüero heeft een selfie gemaakt met de Amerikaanse rapper, en dat staat gelijk aan je sportieve doodvonnis tekenen. Nadat Paul Pogba, Serena Williams, Pierre-Emerick Aubameyang, Conor McGregor en de sterren van Miami Heat met Drake op de foto waren gegaan, verloren ze allemaal hun volgende match *** ‘Een ongelukkig toeval,’ zei Drake daar vorige week nog over. ‘Een uil die in zulke fabeltjes gelooft. En als jullie me nu willen excuseren, ik heb kaartjes voor Standard-Anderlecht’ *** In de Primera División halen verdedigers die nogal gehecht zijn aan hun gezicht, of die vooral niet gehecht willen worden aan hun gezicht, opgelucht adem: Diego Costa komt dit seizoen niet meer in actie. De bonkige spits van Atlético is gestraft nadat hij de moeder van scheidsrechter Manzano een hoer had genoemd *** Birger Verstraete probeerde nog te bemiddelen –‘We weten allemaal dat mama Manzano met de eerste de beste Pedro mee naar huis gaat als ze wat gedronken heeft –maar dat mocht niet baten: acht speeldagen schorsing.

Als hij maar geen wielrenner wordt, hij verdient misschien niet eens zijn brood *** Uit cijfers van Sporta blijkt dat de helft van de renners niet rondkomt met zijn loon. Neem nu zo’n Philippe Gilbert, die zagen we gisteren nog douchen in een van de betonrot vergeven cabine met een afvoerputje dat sinds de jaren 80 niet meer is leeggemaakt *** Zijn vermoedelijk erg blij dat ze geen wielrenner zijn geworden: Lewis Hamilton en Tiger Woods. De eerste omdat hij de 1000ste GP Formule 1 heeft gewonnen en nu al 430 miljoen euro verdiende tijdens zijn carrière; de tweede omdat hij na elf jaar eindelijk nog eens zijn ballen in het juiste gat wist te mikken en de Masters won *** Pechvogel van de week: Wout van Aert. Lekrijden, achtervolgen, vallen, opnieuw achtervolgen, sterven... en dan nog eens een boete krijgen wegens plassen op een plek waar dat niet is toegelaten. Nee, als wij moeten kiezen tussen afzien op een fiets of met een pint in de hand kijken hoe anderen afzien, kiezen we altijd voor het laatste –net als Marcel Kittel *** Ook Diego Armando Maradona kijkt tegen een boete aan, en geef toe, u had het niet eens vreemd gevonden als die óók te wijten was aan plassen op een plek waar dat niet mag. Pluisje wordt gestraft voor politieke uitspraken: hij droeg een overwinning van zijn Mexicaanse ploeg Dorados op aan de gecontesteerde Venezolaanse president Nicolas Maduro en haalde uit naar de VS. ‘De yankees denken dat ze de sheriffs van de wereld zijn, omdat ze de grootste bom ter wereld hebben’ *** Dat zullen we nog eens zien, zeiden de Anderlecht-supporters! *** Dat brengt ons naadloos bij de Humo van deze week, want daarin werpen vier kenners hun licht op de malaise bij paars-wit. Aad de Mos: ‘De aanpak van Marc Coucke werkt misschien in de zakenwereld, maar niet in het voetbal’ *** Bij Perrigo beweren ze nochtans dat zijn aanpak ook in de zakenwereld niet werkt *** De kamp komt er! Wereldkampioene Delfine Persoon bokst op 1 juni tegen drievoudig wereldkampioene Katie Taylor. Het laatste struikelblok is uit de weg: er hing Persoon een schorsing boven het hoofd omdat ze tijdens een dopingcontrole niet kon plassen, ook niet nadat ze 3 liter water had gedronken *** Gouden tip van Marcel Kittel: ‘Drink bier, dat loopt beter door!’ *** Tot slot, de vraag van ieder voorjaar: waar was de Lotto-ploeg? Gisteren stak Tiesj Benoot zijn neus aan het venster nadat hij een duw of een stoot –we willen ervan af zijn – had gekregen van een motor. Helaas betrof het het venster van de volgwagen van Jumbo-Visma *** Bij dezen willen we alvast proficiat aan een Lotto-renner die deze week wél eens als eerste over de meet zal komen… Victor Campenaerts! *** Tenzij Drake met ons op de foto wil of ook wij acht weken geschorst worden: tot volgende week, voor een nieuwe Binnenkopper!