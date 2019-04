Binnenkopper: Puck Moonen doet beter dan Mathieu van der Poel - Ronaldo is een lulhannes - Leandro Trossard lost het klimaatprobleem op

What the fuck -moment van de week: Sergio Ramos heeft thuis een levensgrote reproductie van ‘Het laatste avondmaal’ aan de muur hangen, waarop het hoofd van Jezus is vervangen door dat van… Sergio Ramos! *** Zelf zien we de gelijkenis tussen de Messias en de Madrileen niet meteen. Jezus sprak ‘Sta op en loop!’ nadat hij de kreupelen had genezen, terwijl Ramos diezelfde woorden uitspreekt nadat hij perfect gezonde spitsen de benen vanonder het vege lijf heeft getrapt *** ‘Fred, heb je een paar minuten?’ Also sprach Michael Verschueren begin vorige week. Even dacht Fred dat ze samen gezellig naar de werelduurrecordpoging van Victor Campenaerts gingen kijken, maar wat later was hij geen coach van Anderlecht meer *** Wél nog bij Anderlecht: Marc Coucke. Het nieuws dat hij ‘stopt als voorzitter’ bleek op de Pro League en niet op paars-wit te slaan, waardoor te vroeg juichende fans de confetti al snel weer konden oprapen en terug in het confettikanon mochten proppen *** Coucke begrijpt de fans nochtans, zo zei hij in de weekendkrant: ‘Als ik de supporters ‘Wij willen voetbal zien’ hoor zingen, krijg ik verdorie goesting om mee te zingen.’ Een mens kan alleen maar hopen dat Steve Tielens wegblijft uit de buurt van het Astridpark, of de zomerhit 2019 is nu al bekend *** Bij Ajax zien ze wel voetbal, en dus zingen de fans andere liedjes. ‘Ronaldo, lulhannes, waar ben je nou?’ zongen de supporters nadat hun ploeg vakkundig Juventus had opgerold. Ajax plaatste zich voor de halve finale van de Champions League –Michael Verschueren, één maand geleden: ‘Wat Ajax kan, moet Anderlecht ook kunnen!’ *** Troostprijs voor Cristiano Ronaldo: hij pakte afgelopen weekend de titel met Juve, en is nu de eerste speler ooit die titels in Engeland, Spanje én Italië heeft gewonnen. De reactie van Mario Balotelli: ‘Dat kan alleen maar omdat ik nooit in Spanje heb gevoetbald’ *** Deze week in Humo: Leandro Trossard, die Racing Genk naar de titel leidt én de klimaatdiscussie beslecht. ‘Je hoort van alles over het klimaat, maar zelf kunnen we daar toch niets aan veranderen. Het zijn nutteloze zorgen’ *** Gehoord, Anuna? En nu, hup, terug naar de schoolbanken!

Koers? Koers! *** De Giro d’Italia 2020 zal starten in Boedapest. Volgens wielerblog INRNG is de drijvende kracht achter die grande partenza niemand minder dan de wielergekke tandarts van Hongaars president Viktor Orbán *** Vermoedelijk wil de man nog één grote slag slaan: Nils Politt in zijn stoel krijgen voor een consultatie en dan gaan rentenieren *** Quote van de week: ‘De Amstel Gold Race is vermoedelijk de wedstrijd die me het minst ligt.’ Was getekend: Mathieu van der Poel. En toen verrichte de messias een mirakel zo groot dat je zou gaan denken dat Da Vinci het gezicht van Van der Poel op ‘Het laatste avondmaal’ verkeerdelijk heeft vervangen door dat van Jezus *** De overwinning van MVDP kwam uit de lucht vallen: Julian Alaphilippe en Jakob Fuglsang leken op 5 kilometer van de meet nog vlot op weg naar de zege. Maar toen kwam koersdirecteur Leo van Vliet naast hen rijden – ‘Jongens, jullie weten toch dat de winnaar hier een halve liter Amstel Radler achterover moet slaan op het podium, hè?’ – en lieten ze zich wijselijk inlopen *** Bij de vrouwen liet Puck Moonen weer een did not finish optekenen – de vierde in vijf eendagskoersen. Op een Instagram-foto in bikini van eerder die week was trouwens te zien hoe Puck Moonen zowat de enige wielrenster moet zijn bij wie de koersbroek er niet staat ingebruind. Vreemd toch! En nog vreemder: Puck heeft 100.000 volgelingen meer dan Mathieu, wat dan weer doet vermoeden dat zíj de messias is *** Afscheid van de week: dat van de Keizer van de Zesdaagses. Patrick Sercu (74) werd olympisch kampioen, wereldkampioen, won zes ritten en de groene trui in de Tour én 88 zesdaagses, waaronder 15 aan de zijde van Eddy Merckx.Merckx: ‘Patrick is de snelste renner met wie ik ooit gekoerst heb. Ik zou zelfs niet weten wie er in de buurt komt’ *** Mario Balotelli: ‘Dat komt alleen omdat ik geen wielrenner ben geworden’ *** Tenzij Sergio Ramos ons een trap verkoopt of Marc Coucke ons een club: tot volgende week, voor een nieuwe Binnenkopper!