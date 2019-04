Binnenkopper: Mo Farah maakt ambras - De bierdouche van Michel Preud'homme - Valverde is een pechvogel

Quote van de week: ‘Gij hebt geen ballen aan uw lijf, crapuul. De Walen kunnen het wel regelen en gij…’ Wie dacht dat deze uitval van KV Mechelen-bestuurder Olivier Somers aan het adres van Waasland-Beveren-voorzitter Dirk Huyck íéts te maken heeft met matchfixing, is eraan voor de moeite. Somers ontkent elke betrokkenheid bij het omkoopschandaal *** Het moet dus zijn dat er iets mis was met een keuken die hij bij Huyck had besteld. En dat hij een technieker uit Stoumont had moeten laten komen om zijn stoomoven te herstellen *** Strafste prestatie van de week: Bashir Abdi liep in Londen het 26 jaar oude Belgische record op de marathon van Vincent Rousseau van de tabellen *** De prestatie wordt nog straffer als je weet dat het nog maar de tweede marathon ooit in de carrière van Abdi was én dat hij onderweg zijn mentor Mo Farah moest ontwijken, die al een hele week vechtend over de straat lag te rollen met eeuwige rivaal Haile Gebrselassie. Reden voor het dispuut: Farah zou zich tijdens een verblijf in het Ethiopische hotel van Haile misdragen hebben. ‘Hij gedroeg zich compleet respectloos, viel een andere atleet lastig én vertrok zonder zijn hotelrekening te betalen.’ Waarop Farah expliceerde waarom hij het hotel niet met vijf sterretjes zal reviewen op TripAdvisor: ‘Ik ben bestolen van een smak geld, twee telefoons en een luxehorloge’ *** Ach, Mo toch, iederéén weet dat luxehorloges out zijn, het zijn de verpakkingen die je moet sparen! *** Na het rookgordijn op de Belgische velden: bierdouches op de Belgische velden! Royal Antwerp FC – Standard werd even stilgelegd omdat Michel Preud’homme vanop de hoofdtribune werd bekogeld met bier. Je weet dat je in Antwerpen en niet in Anderlecht bent als ze op de hoofdtribune bier in plastic bekers drinken in plaats van coupekes champagne *** Dan gaat het er in de Bundesliga beschaafder aan toe. Daar zijn de supporters zo ontzet over maandagavondvoetbal dat ze in opstand zijn gekomen. Tijdens Wolfsburg – Frankfurt gooiden fans… paaseitjes op het veld. Waarop de spelers van beider teams hielpen om de eitjes op te ruimen *** Jawel, Duitsland toont andermaal de weg en is een lichtend voorbeeld; zij het toch vooral ná 1945.

SORRY HANS

Knapste staaltje sportiviteit van de week: nadat ze een controversiële goal hadden gescoord, ‘stopten’ de spelers van Leeds United 10 seconden met spelen, om zo Aston Villa meteen te laten tegenscoren. Mooi, maar lang niet zo mooi als de allersportiefste club aller tijden: Moeskroen! Die stopte vorig jaar maar liefst 16 minuten met spelen om Eupen vier keer te laten scoren! *** Hans Vanaken in de weekendkrant van HLN: ‘Ik heb al vaak tegen mijn vrouw gezegd: ‘Ze zouden de VAR beter afschaffen.’ Sorry Hans: wij hebben al vaak tegen onze vrouw gezegd dat we nooit meer zullen drinken, maar dat zal óók niet gebeuren *** Racing Genk is een stapje dichter bij het kampioenschap, maar nog steeds durft coach Philippe Clement het woord ‘titel’ niet uit te spreken. Noem het bijgeloof: zoals ze bij Cercle het woord ‘club’ niet willen uitspreken, of zoals ze bij de voetbalbond geen straffen voor Moeskroen willen uitspreken.

PECH VOOR PITI

De aanhouder wint! Enfin, niet altijd, want anders had Courtois al wat meer matchen gewonnen met Real Madrid. Maar voor Jakob Fuglsang gaat het wel op. Na een derde plaats in de Amstel en een tweede in de Waalse Pijl, pakte hij de bloemen hij Luik-Bastenaken-Luik. En dat is, drie keer zelfs, net zoals zijn vrouw had voorspeld *** Over het al dan niet voortbestaan van de VAR moet mevrouw Fuglsang zich nog even beraden *** Niet in de uitslag in Luik: Alejandro Valverde. Het Spaanse baasje van de hond Piti stapte af op 100 kilometer van de finish, nadat hij een ware pechweek had gekend. Bij een val op training bezeerde hij zijn rug. En tijdens de Waalse Pijl slikte hij een bij in. ‘Ik weet niet of dat mijn resultaat heeft beïnvloed, maar ik ben wel 20 kilometer lang ongerust geweest’ *** Wij hebben even Johan gebeld om raad te vragen: om er écht resultaat van te ondervinden, moet je minstens drie wespen en één gesneden brood inslikken, Alejandro! *** Tenzij mevrouw Fuglsang voorspelt dat ons een carrière als bondsprocureur wacht: tot volgende week, voor een nieuwe Binnenkopper!