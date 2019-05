Binnenkopper: Puck Moonen maakt eindelijk iets af - José heeft lof voor José - de vijf nieuwe spelers die Anderlecht moet kopen

In onze categorie ‘Nieuws dat door alle mannen ter wereld behalve Eli Iserbyt op gejuich wordt onthaald’ kunnen we u deze week dit nieuwtje aanbieden: Puck Moonen is weer vrijgezel! *** Wekelijks in Binnenkopper verschijnen kan ernstige gevolgen hebben voor uw relatie. Marc Coucke is bij dezen gewaarschuwd *** Wél wensen we Puck van ganser harte te feliciteren omdat ze voor het eerst in haar leven − en dit in tegenstelling tot onder meer de Amstel Gold Race for Ladies, Le Samyn de Dames, de Omloop van Borsele en de Omloop van de IJsseldelta − iets beëindigt waaraan ze begonnen is *** Het wordt een drukke zomer voor Frank Arnesen. De technisch directeur van Anderlecht gaf in de weekendkrant van HLN aan dat hij twintig spelers zal verkopen en er vijf nieuwe zal kopen. Opsteker voor Frank: paars-wit toonde gisteren dat het beter rendeert met een man minder, dus vier nieuwe spelers zal ook wel volstaan *** Ici c’est Paris, maar voor hoelang nog? De Qatar Sports Investment Group, kortweg af te korten tot Qatar, investeerde al meer dan een miljard euro in spelers, maar desondanks weten de Parijzenaars geen potten te breken in de Champions League, nog geen bekerfinale te winnen van het nietige Rennes of een fikkende kathedraal te blussen. En hoewel dat laatste niet meteen de schuld van de spelers is, wil Qatar de club toch verkopen. ‘De malaise straalt negatief af op ons,’ aldus het land waar anderhalf miljoen slaven aan WK-stadions werken en de straf voor overspel een bezoekje van het vuurpeloton is *** Schlemiel van de week: Jordan Pickford. De kleinste keeper sinds Dany Verlinden liet zich twee weken geleden nog opmerken door op de vuist te gaan in the pub en kreeg afgelopen week een parkeerboete omdat hij zijn Lamborghini van 160.000 pond had geparkeerd op een plaats voor gehandicapten *** ‘Maar ik ben profvoetballer!’ vond de politie geen afdoend excuus om als mentaal gehandicapte geklasseerd te worden *** Die Pickford lijkt ons voor de rest wel een gedroomde vervanger voor Vranjes bij Anderlecht, Frank. Nog drie te gaan!

Bij Tiger in bed

Tiger Woods is helemaal terug! De kersverse winnaar van de Masters is in stijl gearriveerd in New York voor het aanstaande PGA Championship, namelijk met zijn superjacht van 18 miljoen dollar. Voor zover geweten liet hij het gevaarte aanmeren in de jachthaven op een plaats die niet was voorbehouden voor gehandicapten *** Het superjacht heet ‘Privacy’ − ha! − en heeft vijf slaapkamers waar tien gasten kunnen verblijven. Een compleet overbodige luxe aangezien alle gasten bij Tiger in bed slapen *** Woods’ eerste vraag nadat hij voet aan land had gezet: ‘Zijn er wielerwedstrijden in New York? En doet Puck Moonen mee?’ *** ‘Je hebt het, of je hebt het niet, en José Mourinho, die heeft het.’ Aan het woord is... José Mourinho. De Portugees hemelde zichzelf op in een Russische tv-show en voegde er ook aan toe wie het níét heeft: ‘Gary Neville. En Paul Scholes.’ Behalve hun bedenkelijke parcours als coach hebben die twee nog iets gemeen: ze hadden kritiek geleverd op Mourinho in zijn periode bij Man United. Toeval, ongetwijfeld *** De snelste manier om een club de afgrond in te rijden, is nog steeds de sleutels aan Mourinho overhandigen. ‘Dat lijkt ons wel wat!’ denken ze bij Celtic. De Schotse club speelde afgelopen weekend voor de achtste keer op rij kampioen en is het succes blijkbaar beu. The Hoops hebben Mourinho een voorstel gedaan, maar moet afrekenen met Lyon en AS Roma, die óók een enkeltje richting afgrond willen boeken *** Nog meer nieuws van onze correspondent in Glasgow: Celtic en Rangers vinden geen tegenstand voor hun beloften annex reserve-elftal en willen daarom een Europese liga oprichten met daarin ook Basel, Salzburg, Kopenhagen en… Anderlecht! *** Jep, de reserven van Anderlecht spelen volgend jaar misschien wél Europees *** Football Leaks heeft onthuld dat Man United al 30 miljoen pond heeft overgeschreven naar de rekening van Alexis Sanchez. Niet slecht voor een speler die dit seizoen amper één keer de 90 minuten vol maakte. United is de Chileen zó beu dat het de helft van zijn loon wil doorbetalen als hij oprot. We ruiken hier een kansje, Frank! Nog twee te gaan.

Verkeerd gegokt

Is er iemand die nog gelooft in een titel voor Club Brugge? Ja, Wesley, maar die speelt voor Club, dus dat telt niet. In de weekendkrant van HLN zei hij dat hij België met een titel wil verlaten. Én dat hij niet te snel meer rood zal pakken: ‘Als ik geprovoceerd word, denk ik aan mijn moeder’ *** Da’s toevallig: als Tiger Woods geprovoceerd wordt, denkt hij ook aan de moeder van Wesley *** Team Sky, dat jarenlang de spanning in de koers vakkundig de nek heeft omgewrongen, heeft een nieuwe hoofdsponsor: Ineos. En omdat die chemiereus zich specialiseert in de natuur de nek omwringen, leverde dat meteen al supportersprotest op in de Ronde van Yorkshire. Chris Froome liet het niet aan zijn hart komen. ‘Ja, er staan fans op ons te schelden, maar ik focus me liever op de positieve energie *** En positieve energie, dat is voor Ineos natuurlijk energie uit biomassa, gewonnen uit de verbranding van puppy’s en kittens *** Beeld van de week: KV Mechelen-speler Igor De Camargo en coach Vrancken die elkaar huilend in de armen vallen nadat ze de beker hebben gewonnen. Vermoedelijk hadden ze daar ingezet op winst voor AA Gent *** Stunt van de week: de voorzitter (!) van Patro Eisden die zes minuten voor tijd wordt ingebracht tijdens de derby tegen Hasselt en vrijwel meteen een penalty scoort *** Hallo, Frank? Nog één te gaan! *** Tenzij wíj die ene speler zijn waarnaar Anderlecht nog op zoek is: tot volgende week voor een nieuwe Binnenkopper!