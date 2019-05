Binnenkopper: vroegtijdige lozingen bij Ajax en Genk - een ritje op de trainerscarrousel met Clement, Hein en Wilmots - het F1-gestuntel van Kubica

Hoe krijg je een kurk terug in de fles champagne? Geen idee, vraag het eens aan een fan van Ajax *** De Braziliaan Lucas Moura – ‘Hij scoort nooit!’ – trapte in de 96ste minuut de Champions League-droom van de Nederlanders aan diggelen en Tottenham naar de finale *** Niemand die eraan twijfelde dat in de andere halve finale het dartele en frivole Barça de klus zou klaren tegen het asgrauwe Liverpool, waar het stof van de steenkoolmijnen nog altijd op hun laatst gewonnen titel ligt. Maar kijk, Liverpool haalde een 3-0 op. Een mooi verhaal dat die Scousers later kunnen vertellen aan hun kleinzonen, die tegelijk hun neefjes én hun nonkels zijn *** Aangezien Chelsea en Arsenal zich plaatsten voor de finale van de Europa League, zitten we met vier Engelse finalisten in twee Europese finales. Inderdaad ja, welke brexit? *** 13 kilometer, zo ver liggen de stadions van Arsenal en Chelsea uit elkaar. 4.000 kilometer, zo ver moeten de twee teams vliegen om elkaar in godbetert Bakoe te bekampen. Ziedaar de opgestoken middelvinger van de UEFA richting het klimaat *** Zal er vermoedelijk niet bij zijn in Bakoe: Arsenal-speler Henrikh Mkhitaryan. Azerbeidzjan wil de Armeense speler niet toelaten op zijn grondgebied, omdat het op voet van oorlog leeft met Armenië. Zodus zal Mkhitaryan de match thuis op de bank moeten volgen. Een welgekomen afwisseling voor hoe hij anders de matchen van Arsenal volgt: op de bank in het stadion *** Wiedergutmachung van de week: Ajax is zo goed als kampioen… tenzij het komend weekend verliest én PSV weet te winnen met veertien doelpunten verschil. Hm, misschien ditmaal die kurk nog héél even in de fles laten, jongens.

De rechtse van Jelle

Nog meer vroegtijdige champagnelozing: toen de spelersbus van Racing Genk naar Brugge tufte, reed er een bestelbusje met gekoelde flessen champagne achteraan. Er was geen reden tot vieren, maar toch keerde het busje met één fles minder terug naar Genk. Die werd gekraakt toen Philippe Clement zijn contract voor volgend seizoen ondertekende in het kantoor van Vincent Mannaert en Bart Verhaeghe *** China? De VS? De woestijn? De reiskoffers van Hein Vanhaezebrouck stonden klaar en zijn kinderen waren al Engels aan het leren, maar nu dreigt het toch gewoon AA Gent te worden. Al komt dat dezer dagen behoorlijk dicht bij een tocht door de woestijn. De kinderen van Hein, dra in de Gentse binnenstad tegen iedereen die het wil horen: ‘Our daddy had a pencil case of de Gantoise since he was a little schoolboy!’ *** Heeft ook een ticket voor een ritje op de trainerscarrousel: Marc Wilmots! Bij Iran hebben ze het WK 2014 en het EK 2016 compleet gemist en zien ze een goeie bondscoach in hem. Wilmots zit thuis sinds zijn vertrek bij Ivoorkust in 2017. Het was al geleden van zijn periode als senator dat hij nog eens zo’n lange periode niet gewerkt had *** We hebben een nieuwe wereldkampioen snooker, en hij luistert naar de naam Judd Trump! Zijn antwoord op de vraag die hem elke dag 132 keer wordt gesteld: ‘Néé, ik ben geen familie van!’ *** In Amerika heeft Tiger Woods de hoogste presidentiële onderscheiding gekregen van Donald Trump – geen familie van de befaamde snookerspeler Judd Trump. U weet wel hoe dat gaat, pussygrabbers onder elkaar *** What the fuck-moment van de week: in de Formule 1 is geen plaats voor Stoffel Vandoorne – de meest talentvolle Belgische autocoureur sinds Tom Boonen – maar wél voor Robert Kubica, het Poolse equivalent van onkruid. Kubica reed 12 jaar geleden met 300 kilometer per uur tegen een betonnen muur, maar hield er alleen wat hoofdpijn aan over. En acht jaar geleden crashte hij met een rallywagen, waarop een vangrail zijn arm zo goed als afsneed. Hoewel hij zijn rechterarm nog maar voor de helft kan gebruiken, en hij alle moeite heeft om gewoon nog maar de safety car te volgen, heeft hij wel weer een zitje bemachtigd. Hamilton won gister de GP van Barcelona, Kubica is nog steeds niet binnen *** Jelle Van Damme hoeft zijn rechterarm dan weer in het geheel niet meer te gebruiken nu hij weer een lief heeft – tenzij om een tegenstander van het plein te meppen. Opmerkelijk: de Antwerp-speler is weer samen met Elke Clijsters, de vrouw die niet zo lang geleden nog een klacht tegen hem indiende wegens stalking, en nu dus in een grotere spreidstand is terechtgekomen dan haar zus in haar beste dagen. Jelle Van Damme over de hele zaak: ‘Echte liefde komt altijd terug.’ Jep, net zoals een stalker *** U kunt het stalkerig vinden, maar zelf noemen we het liefdevol: volgende week zijn we er gewoon terug met een nieuwe Binnenkopper!