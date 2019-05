Binnenkopper: De terugkeer van Vince The Prince - het vaarwel van Ivan Leko - het lavement van Victor Campenaerts

Wat wil een man die net de FA Cup heeft gewonnen? De Croky Cup winnen, natuurlijk! Vincent Kompany, de prins die allang koning is, keert terug om het zinkende moederschip vlot te trekken. In een rol als speler-trainer bovendien, een opstapje naar zijn ware ambitie: speler-trainer-voorzitter *** Vraag blijft wie zijn assistent wordt. Nu wil het toeval dat Anthony Vanden Borre coach is! VDB tekende vorige week een contract in Dubai met het doel om de jonge voetballertjes aldaar alles te leren wat hij weet. De verwachting is dat hij daar midden deze week klaar mee is – hun ploegmaatjes uitschelden voor ‘janetten’ hebben ze al aardig onder de knie, op een bal gaan staan vergt nog wat oefening *** Als Vincent Kompany, de man van enkel glas, zijn hand niet verstuikt bij het zetten van z’n handtekening, is hij klaar om op 17 juni aan de voorbereiding te beginnen. Zien we evenwel niet meer terug: Ivan Leko. De Kroatische coach stapt op bij Club Brugge. Naar eigen zeggen omdat hij een gebrek aan vertrouwen voelt, niet omdat ze er financieel niet uit raken. ‘Ik vroeg niet plots het loon van een Vanhaezebrouck of Preud’homme, ik ben niet materialistisch ingesteld. Ik maak keuzes met het hart, het geld volgt nadien wel’ *** Jep, en niet zelden via een Maltese vennootschap van Dejan Veljkovic *** Leko gooide er in de weekendkrant van Het Laatste Nieuws wel nog een mooie metafoor achteraan: ‘Vormer is het hart van Brugge, en Vanaken de brains. Maar als het hart niet werkt, kan het lichaam niet bewegen.’ Zou Kompany het straks ook in zulke analogieën over paars-wit hebben? ‘Ivan Santini is de elleboog van Anderlecht’ of ‘Pär Zetterberg is de blinde darm van de club: hij is er wel, maar niemand weet juist waarvoor’ *** ‘Alle landbouwers zijn de herenliefde toegedaan,’ parafraseren we kampioenenmaker Leandro Trossard, en dat kan hem op een boete van de Pro League komen te staan. Tenzij hij de advocaat van Anderlecht in de arm neemt. Toen die RSCA enkele weken geleden moest verdedigen voor ‘Alle boeren zijn homo’-gezangen haalde hij aan dat rivaliteit nu eenmaal inherent is aan het voetbal. Zijn pleidooi voor Trossard: ‘De nuancering dat sommige boeren homo zijn, andere hetero en nog weer anderen een genderidentiteit hebben die niet overeenkomt met hun biologische geslacht, past gewoon niet op de tonen van ‘Seven Nations Army’. Dat ligt niet aan de wereldvisie van mijn cliënt maar aan de gebrekkige muzikale arrangementen van The White Stripes.’

Campenaerts helemaal leeg

Primoz Roglic raast als een stoomtrein door de Giro. ‘Geen wonder,’ zegt ploegmaat Floris De Tier. ‘Als ex-schansspringer heeft hij abnormaal ontwikkelde rug- en dijspieren. Je zou zijn kont eens moeten zien!’ *** Roglic won gisteren de tijdrit met 11 seconden voorsprong op pechvogel Victor Campenaerts, die nochtans niks aan het toeval overlaat, zo leerden we uit ‘In het wiel van de Giro’. Om gewicht te verliezen stak Campenaerts een batterij minder in z’n fietscomputer, at hij witte rijst om vocht af te drijven en liet hij vlak voor de start van de tijdrit een lavement steken. Je kunt dat overdreven vinden, maar je zou zijn kont eens moeten zien! *** Opschudding in het peloton: Mikel Landa heeft Simon Yates een ‘idioot’ genoemd omdat die hem ten val had gebracht. ‘Rellen maar!’ dachten wij, maar tegen de tijd dat we terug waren met popcorn, had Landa al z’n excuses aangeboden. Hij deed dus iets wat Campenaerts niet meer kon: zijn kak intrekken *** Schietschijf van de week: Yves Leterme heeft het verkorven in Engeland. Leterme, tegenwoordig onderzoeker bij de UEFA, wil Manchester City uitsluiten van Europees voetbal voor inbreuken op de Financial Fair Play. City reageerde furieus en The Sun zette Leterme zelfs op de cover, samen met één van zijn geliefde geitjes en de kop ‘Goat to hell!’ Leterme neemt de striemende kritiek verrassend goed op: ‘Ach, ik put moed uit het supporterslied van Manchester City (begint te zingen) ‘When you walk through a storm, hold your head up high… *** Miskoop van de week: een ticketje voor de kamp Deontay Wilder vs. Dominic Breazeale. Wereldkampioen Wilder sloeg z’n tegenstander na amper 2 minuten in de eerste ronde ko. Wilder had op voorhand aangekondigd ‘nog eens iemand te willen doodslaan’ maar Breazeale wandelde op eigen kracht weg. Het goeie nieuws: Wilder belooft een kamp tegen de enige man die ‘m aankan: Anthony Joshua. Dat zou dan toch al de tweede ‘kamp van de eeuw’ zijn deze eeuw *** Dikke pech voor Fernando Alonso: hij is er na een belabberde kwalificatie in de Indy 500 niet in geslaagd om de Triple Crown in de motorsport te veroveren, namelijk de GP van Monaco, de 24 uur van Le Mans én de Indy 500 winnen *** De Triple Crown in de motorsport is trouwens niet te verwarren met die in de wielersport –de Tour, de Giro én het WK winnen – en die in het voetbal: de Premier League, de FA Cup én de Croky Cup winnen *** Tenzij wij de assistent van Vincent Kompany mogen worden en ons loon via een Maltese vennootschap wordt gestort: tot volgende week, voor een nieuwe Binnenkopper!