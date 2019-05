Niet KV Mechelen – Waasland-Beveren, maar Eupen – Moeskroen was twee seizoenen geleden het degradatieduel waarbij iedereen zich de ogen uitwreef. Lange tijd bleef het in Eupen 0-0, terwijl KV Mechelen met 2-0 leidde en virtueel gered was. Tot het ondenkbare gebeurde en Eupen in een krankzinnige slotfase vier keer scoorde. Stuk voor stuk doelpunten waarbij vooral het geschutter van de Moeskroense verdedigers een Oscar verdiende. Voor de bond is die match een afgesloten hoofdstuk, maar het federaal parket ziet wel aanwijzingen voor matchfixing.

Het baseert zich daarvoor onder meer op de getapte telefoon van Moeskroen-CEO Paul Allaerts. Eind februari 2018 bracht makelaar en spilfiguur Dejan Veljkovic KV Mechelen- topman Olivier Somers ervan op de hoogte dat hij ‘ook bezig is met Moeskroen’ en afgesproken heeft met Allaerts, ‘al jaren een goede vriend’. De ontmoeting vond plaats in Allaerts’ kantoor in het stadion van Moeskroen, enkele uren nadat hij Beveren-voorzitter Dirk Huyck had ontmoet in de keukenzaak van diens vrouw.

Allaerts zelf polste bij zijn keeperstrainer Eric Deleu ‘of de troepen nog gemotiveerd zijn’ en voegde eraan toe dat hij niet wilde dat ze ‘met 4-0 de boot ingaan in Eupen’ – precies de eindstand die zou worden bereikt. KVM-voorzitter Johan Timmermans wilde enkele dagen later dan weer weten of de spelers van Moeskroen ‘ervoor zullen gaan’, waarop Allaerts antwoordde dat hij hen voor de wedstrijd zal toespreken, ‘maar dat niet iedereen onder controle te houden is’. Wat hij met dat laatste bedoelde, werd hem tijdens zijn verhoor bij de voetbalbond niet gevraagd.