De deur op slot doen, autorijden, ons aankleden, een boterham smeren... We doen het elke dag zonder er echt over na te denken wát we nu doen. We hebben er dan ook heel wat jaren over gedaan om ons die allergewoonste zaken eigen te maken waardoor ze automatisch gebeuren. De hersenen willen het, het lichaam voert uit. Maar eigenlijk vergen die handelingen een goede oog-hand-coördinatie.



Die coördinatie wordt bij tennis specifiek getraind, omdat alles in een hoog tempo gebeurt. 'Dat zie je bij alle racketsporten’, zegt Babette Pluim, bondsarts bij de Nederlandse tennisbond (KNLTB).

Pluim «Badminton en squash gaan net wat langzamer, maar tennis en tafeltennis zijn erg goed voor de oog-hand-coördinatie. Pas als de oog-hand-functie niet meer goed werkt, valt ons op hoe belangrijk die is.

»Dat zie je vaak bij mensen met een hersenbeschadiging. Je kunt het dan ook omdraaien: mensen die hun hersenen veelvuldig trainen op een ander vlak dan de dagdagelijkse activiteiten, houden de hersenen fit.’»