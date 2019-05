Binnenkopper: stemadvies van Philippe Clement - Vincenzo Nibali heeft een stalker en Louis Van Gaal laat zijn ballen zien

Rood heeft geen toekomst, kies voor zwart! Da’s het advies van Bradley Wiggins voor Victor Campenaerts. ‘Bij Lotto-Soudal doen ze nog alsof het 1974 is. Victor zou zoveel meer kunnen bereiken bij Team Ineos.’ Het zou alvast een sprong van 24 jaar voorwaarts betekenen, want bij de ploeg van Wiggins en Froome hebben ze met hun mysterieuze pakketjes en salbutamolplasjes altijd gedaan alsof het nog 1998 was *** 1998 is ook het jaar dat Antwerp naar tweede klasse degradeerde, maar kijk, volgend seizoen gaat The Great Old gewoon weer Europa in. In de finale van play-off II kwam het 0-2 achter tegen Charleroi, maar won het nog met 3-2. Die comeback deed ons denken aan een Europese match van Antwerp, maar we zijn kwijt welke. We durven nochtans wedden dat Frank Raes ze ooit eens vermeld heeft *** Blauw-wit heeft geen toekomst, kies voor blauw-zwart! Philippe Clement had er wel oren naar, en wordt bij Club herenigd met Gert Verheyen. Wist u trouwens dat die laatste zijn vrouw heeft leren kennen in… dju, we zouden het 100 keer kunnen zeggen*** En zo start een stoelendans die Clement naar Brugge brengt, Mazzu naar Genk, Vanhaezebrouck naar Charleroi en Leko naar nergens, want terwijl de muziek al lang was gestopt en iedereen al neerzat, stond hij nog steeds te gebaren dat hij echt, echt, echt niet weet waarom hij weg moest bij Brugge *** Toch één Theo die een goed weekend heeft gehad: Theo Bongonda. De 23-jarige flankaanvaller verhuist van Zulte-Waregem naar Racing Genk voor 7 miljoen euro en is daarmee de duurste transfer tussen twee Belgische clubs ooit. De vorige duurste vogel was Kaveh Reazei, die voor 5 miljoen van Charleroi naar Club ging. Bart Verhaeghe is nog steeds het garantiebewijsje aan het zoeken *** Onze scheidsrechters hebben een nieuwe bazen: Stephanie Forde, Bertrand Layec en Frank De Bleeckere moeten de miserie met de VAR doen vergeten. Stephanie Forde maakte de laatste jaren een sterke indruk, maar tijdens de voorstelling mochten alleen Layec en De Bleeckere het woord voeren en kreeg de vrouwelijke ex-scheids spreekverbod ‘om haar nog even in bescherming te nemen’. Ha, de bond, nog een plek waar ze doen alsof het 1974 is.

Stunt van de week: de fans van Man City zullen iets positiefs overhouden aan de overvloedige regenval dit jaar. Heineken gaat bier maken met het water dat op het dak van het Etihad Stadium ligt en het ‘Raining Champions’ noemen. Op zich een stunt die kan tellen: Heineken dat belooft bier te maken *** Diss van de week: Vincenzo Nibali kreeg het ferm op zijn heupen van Primoz Roglic, die in de Giro de hele tijd op zijn wiel rijdt. Het inspireerde de Italiaan tot deze quote: ‘Gaat hij mij blijven volgen tot ik thuis ben? Mooi, dan kan ik hem ineens mijn trofeeënkast laten zien’ *** En Roglic kreeg nog meer te verduren: ex-ploegmaat Stef Clement stelt zich openlijk vragen bij de steile opmars van de Sloveen van Team Jumbo-Visma. ‘Het is opmerkelijk dat hij er zo bovenuit steekt. Je moet je afvragen hoe dat kan. Ik steek mijn hand niet in het vuur voor hem’ *** En kijk: één dag later bewoog er al wat. De ontdekker van Roglic, Milan Erzen, is genoemd in operatie Aderlass. Erzen heeft een bloedcentrifuge gekocht van de Duitse dopingdokter Mark Schmidt, om wie het hele schandaal draait. Al beweert Erzen dat die centrifuge niet voor zijn renners maar voor paarden bestemd was. Laat die paarden óók maar eens in een plotje passen, denken wij dan. Misschien weet Heineken er wel een speciaal bier uit te puren *** Opvallend is ook dat Erzen de huidige baas is van Vincenzo Nibali bij Bahrain Merida. Als Roglic het wiel van Nibali blíjft volgen, komen ze dus samen bij de onderzoeksrechter terecht *** Louis van Gaal heeft een boekje opengedaan over hoe hij ooit een broekje heeft opengedaan. Luca Toni getuigde er ooit al ontzet over en de ex-trainer van Bayern München heeft het verhaal nu bevestigd: in 2011 liet Van Gaal zijn broek zakken in de kleedkamer, om zijn spelers te tonen dat hij grote ballen had. ‘Ik wilde mijn spelers gewoon uitleggen dat je ballen nodig hebt om wedstrijden te winnen’ *** Hartverwarmend nieuws van de week: niet alles draait om geld in het moderne voetbal. Voor de match tegen AA Gent had Michael Verschueren de spelers van Anderlecht een dubbele winstpremie én een premie van 20.000 euro beloofd. Per speler. Maar kijk, de spelers kozen om niet voor het geld en vol voor de nederlaag te gaan *** Kan iemand het telefoonnummer van Louis van Gaal aan Vincent Kompany geven? Hij gaat het nodig hebben *** Tenzij de bond ons ook een spreekverbod oplegt: tot volgende week, voor een nieuwe Binnenkopper!