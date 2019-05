Van de twee Europese voetbalbekers zijn de Engelsen al verzekerd omdat ze alle finalisten leveren, maar het sportjaar 2019 zal voor hen pas compleet zijn als captain Eoin Morgan op 14 juli voor het eerst in de geschiedenis de ICC Cricket World Cup Trophy namens Engeland in de lucht kan steken.

In wat het jaar van de brexit moet worden, komt de meest Britse van alle sporten nog eens thuis. De Cricket World Cup wordt immers gehouden in Engeland en Wales. Het is de twaalfde editie van het WK, dat om de vier jaar wordt gehouden en traditioneel voor een forse portie drama zorgt. Maak kennis met cricket, sport van scheldwoorden, oorlogen, Bruegel, geknoei met ballen, lunch breaks en een urne vol met as.

Winnen de Windies?

Engeland doet automatisch mee als gastland. Australië, Bangladesh, India, Nieuw-Zeeland, Pakistan, Zuid-Afrika en Sri Lanka kwalificeerden zich op grond van hun plaats op de wereldranglijst. Vervolgens was er nog een toernooi in Zimbabwe, waar gestreden werd om de twee resterende plaatsen. Het thuisland haalde het tegen alle verwachtingen in niet – de laatste WK-tickets gingen naar Afghanistan (verrassing) en de West Indies of Windies (zeg maar Caraïben), een andere vaste waarde in het topcricket.

Iedereen tegen iedereen

Het spel mag dan ingewikkeld zijn – alleen al de puntentelling is voor een leek moeilijk om te volgen, met al die getallen op het scorebord – het WK-speelschema is dan weer doodsimpel. De tien deelnemende landen spelen in de eerste ronde allemaal een keertje tegen elkaar, dat zijn 45 wedstrijden. De bovenste vier spelen dan de halve finales en de winnaars daarvan de finale.