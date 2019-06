Binnenkopper: Delfine klopt er op - de Drake-vloek slaat opnieuw toe en ook in de Giro worden klappen uitgedeeld

Opsteker van de week: als u dacht dat de Belgische voetbalcompetitie rot was, moet u toegeven dat het allemaal wel meevalt in vergelijking met de bokswereld. ‘t is dat Delfine Persoon die Katie Taylor het pak slaag van haar leven aan het geven was, én dat ze niet in functie was, want anders had ze die drie paljassen in de jury gewoon moeten arresteren

*** Een mens zou haast vergeten dat er ook een hoofdkamp op het programma stond, zaterdag in Madison Square Garden. Anthony Joshua, de Britse kleerkast van massief eikenhout, nam het op tegen Andy Ruiz, een Mexicaan die – als we dan toch vergelijkingen trekken met meubilair – eruitziet als een zitzak die een andere zitzak heeft ingeslikt. Maar caramba, de zitzak deed wat niemand ooit eerder was gelukt: Joshua verslaan. Ruiz won de wereldtitels van de vier grote boksbonden en moet de eerste bokser zijn wiens buik groot genoeg is om er vier gordels aan te hangen *** Zitten er magische krachten in chili con carne? Is vet essentieel om goed te kunnen boksen? En zou Maggie De Block dan Freddy De Kerpel knock-out kunnen slaan? Neen, de reden voor Joshuas verlies hoeft u niet ver te zoeken: hij is voor de kamp op de foto gegaan met Drake, en is het zoveelste slachtoffer van de ‘Drake Curse’ *** Bokst volgend seizoen een klasse onder z’n gewicht: KV Mechelen, dat z’n onschuld mag gaan uitschreeuwen in 1B. ‘We wilden gewoon de spelers van Waasland-Beveren op de foto laten gaan met Drake… sinds wanneer is dat strafbaar?’ De Geschillencommissie van de voetbalbond acht het voldoende bewezen dat KVM-bestuurders Olivier Somers, Thierry Steemans en Johan Timmermans hebben gesjoemeld en sluit hen 10 jaar uit. Opsteker: dat verbod geldt enkel voor de KBVB. Ze kunnen dus wel nog, te goeder trouw als ze zijn, als jurylid zetelen tijdens een boksmatch.

Richard Carapaz heeft de Giro gewonnen! De Ecuadoriaanse pocketklimmer doet zo nog veel straffer dan de vorige Richard op een fiets, Richard Groenendaal, die we vooral onthouden van de rechtse hoek die hij aan een toeschouwer verkocht *** Die eer was tijdens deze Giro weggelegd voor Miguel Angel Lopez. De Colombiaan werd in volle beklimming neergemaaid door een meelopende fan. Een ziedende Lopez gaf de idioot een duw en sloeg dan met de vlakke hand het petje van ‘s mans hoofd, vijf meter de lucht in *** We vermoeden dat hij dat niet zou durven bij notoire petjesdragers Delfine Persoon en Jürgen Klopp *** Justine Henin is een twijfelgeval *** Ontgoocheling van de week: een wervelende Champions League-campagne is beslecht in een oersaaie finale. Het enige moment van opwinding in een finale die weinig om het lijf had: een vrouwelijke streaker die het veld opliep, getooid in iets dat het midden hield tussen een veter en een tennispakje van Serena Williams *** Voor de ogen van de hele wereld in een reetveter het veld oprennen zou qua reclame zo’n 4 miljoen euro waard zijn. Hopelijk brengt het Marc Coucke niet op ideeën *** ‘Je vliegt 4.000 kilometer en wanneer je eindelijk op je zitje in het stadion van Baku zit, ben je nog steeds even ver verwijderd van het plein dan toen je thuis vertrok.’ Gary Lineker vatte de erbarmelijke organisatie van de Europa League-finale goed samen op Twitter. Geheel terzijde, maar een leuk spelletje om te spelen: open een willekeurige tweet van Lineker, scroll door de reacties en tel hoe lang het duurt voor een troll met ‘You shat on the pitch’ reageert – een verwijzing naar de openingsmatch van het WK 1990, Engeland-Ierland, toen Lineker tijdens de wedstrijd z’n gevoeg deed op het veld *** Schlemiel van de week: Neymar. De Braziliaanse schoonspringer is beschuldigd van verkrachting. Een vrouw die hij had leren kennen via Instagram beweert dat hij haar naar Parijs had gelokt en haar in een hotelkamer heeft misbruikt. Neymar zelf ontkent in alle toonaarden, maar het valt te betwijfelen of de vrouw haar klacht even snel zal laten vallen als Neymar zichzelf. Nu, je bent onschuldig tot het tegendeel is bewezen – vraag maar aan Dirk Huyck en de rest van Waasland-Beveren – maar desalniettemin: dat Neymar nog veel mag rollen over velden waar eerst Gary Lineker is gepasseerd *** Tenzij Andy Ruiz ons weet te vinden en ons doodmept, dan wel opeet: tot volgende week, voor een nieuwe Binnenkopper!