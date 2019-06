Binnenkopper: Pieter Timmers zwemt (even) in het geld - Hazard verkast naar Real en Vermaelen gaat niet naar Anderlecht

Gianni Infantino is herverkozen als FIFA-voorzitter. Er was geen tegenkandidaat en dus werd de kale Zwitser bij handgeklap verkozen. Dat is best een vreemde procedure: mocht de Bond Voor Boksers Zonder Armen op dezelfde manier werken, zou ze nooit een voorzitter kunnen verkiezen *** Volgens een onderzoek van de Universiteit van Stanford is het aantal haatdragende tweets tegenover moslims door Liverpool-fans met de helft gedaald sinds Mo Salah voor The Reds speelt. Maakte geen deel uit van het onderzoek, maar kan volgens ons ook geen toeval zijn: sinds Ari Skulason voor KV Oostende heeft getekend, heeft nog geen enkele Oostendenaar zich racistisch uitgelaten jegens IJslanders. De kracht van voetbal! *** Naar verluidt heeft Anderlecht Thomas Vermaelen een contract als speler-assistent-trainer aangeboden, maar heeft de verdediger dat naast zich neergelegd. Voorlopig blijft het voor paars-wit met Vincent Kompany en Ognjen Vranjes bij een speler-trainer en een speler-hooligan *** Vermaelen zou meer oren hebben naar een voorstel om als speler-speler aan de slag te gaan bij Olympiakos, waar ze al helemaal wild worden van het idee dat er binnenkort misschien een echte Champions League-winnaar te bewonderen is in hun ziekenboeg *** Heeft wel al zijn droomtransfer beet: Eden Hazard, die voor een dikke 100 miljoen euro naar Real Madrid verkast. Chelsea nam afscheid van z’n sterspeler met een 5 minuten durend filmpje van z’n fraaiste goals en dribbels. Naar verluidt werkt Barcelona al aan een 5 minuten durend filmpje met Vermaelens mooiste momenten op de bank *** Besnik Hasi staat dan weer op het punt om een contract te tekenen als coach van Monaco B. Dikke pech voor Hasi als hij champagne, zeiljachten en zon verwacht: het wordt bier in plastic bekers, een toeristenbootje en slagregen. Want Monaco B blijkt onder de schuilnaam Cercle Brugge uit te komen in de Jupiler Pro League. ***

Pieter Timmers is helemaal terug. Tijdens de Champion Swim Series zwom hij een scherpe 48.32 op de 100 meter vrij. Als u zich afvraagt hoe snel dat is: de gemiddelde sterveling doet een minuut over 43 meter en wordt dan door de redder uit het water gehaald omdat hij een zwemshort in plaats van een ballenknijper draagt *** Timmers was opgetogen omdat hij 35.000 euro heeft overgehouden aan die nieuwe competitie; het was voor het eerst dat er zoveel geld op het spel stond in de zwemwereld. Best sneu: één van Belgiës grootste olympiërs zou met één duik in de Trevi-fontein meer centen kunnen scheppen dan met miljoenen baantjes in de Wezenberg *** Opschudding in de Formule 1: Sebastian Vettel heeft de GP van Canada niet gewonnen, hoewel hij wel als eerste over de finishlijn kwam. Een tijdstraf van 5 seconden voor een dubieus maneuver deed hem de das om, waardoor Lewis Hamilton alsnog won. De FIA denkt nu na over alternatieve straffen. Een rijder die een collega hindert, zou als straf voortaan één GP moeten rondrijden met een arbre magique met de geur van rijstwafels in z’n bolide. Dan lijken die 5 seconden toch rechtvaardiger *** Knalprestatie van het weekend: Rafael Nadal heeft voor de twaalfde keer Roland Garros gewonnen. Dé vraag die nu op de lippen van iedere tennisfan brandt: kan hij zijn 13de winnen vóór zijn haar zich over de strategische Ben Crabbé-grens heeft teruggetrokken? *** Bij de vrouwen won de 23-jarige Ashleigh Barty. De Australische leek op haar 18de verloren voor het tennis door een burn-out, maar won op verbluffende wijze. Applaus op alle banken! Behalve bij de Bond Voor Boksers Zonder Armen *** Tenzij ze achter onze rug om al bezig zijn aan een afscheidsfilmpje met onze mooiste momenten: tot volgende week, voor een nieuwe Binnenkopper!