Binnenkopper: advies van Tiesj, wie is de onbekende soldaat op het veld bij Anderlecht en wat heeft Carrasco laten bederven?

Ontroerend moment van de week: Emerson heeft met een screenshot van de WhatsApp-groep van de Chelsea-spelers onthuld hoe Eden Hazard afscheid heeft genomen van de maats. ‘Thank you, I love you guys’ gevolgd door de melding: Eden Hazard left *** Waarop Michy Batshuayi: ‘Huh, we hebben een groepschat?’ *** Opvallende verschijning van de week: Rodyse Munienge stapte mee het trainingsveld op bij Anderlecht. De stevig uit de kluiten gewassen ex-paracommando is blijkbaar de persoonlijke assistent van Vincent Kompany. Zelfs voor een ex-para was het een erg leerrijke ervaring. Van Ivan Santini leerde Rodyse hoe je je elleboog kunt inzetten als een wapen. En van Adrien Trebel leerde hij hoe je zelfs zonder camouflage een hele match onzichtbaar kunt zijn *** Diss van de week: ‘Om eerlijk te zijn: ik denk dat Tim zijn hoogtestages verkeerd aanpakt. Hij zegt dat hoogtestages niet werken bij hem, maar ik geloof dat niet. Je moet het gewoon goed doen.’ Aan het woord is Tiesj Benoot, die nogal euh, uit de hoogte doet tegen ploegmaat Tim Wellens. Dat belooft gezellig te worden aan de ontbijttafel bij Lotto tijdens de Tour! *** De Nederlandse voetbalanaliste Barbara Barend over het WK bij de vrouwen: ‘Het zijn heus geen huppelkutjes, hoor’ *** Welja, na het zien van de Kameroense speelsters tijdens hun match tegen Engeland – horrortackles, spuwen, speelsters die dreigen het veld te verlaten na een beslissing van de VAR, vechtpartijen na de match in de vipzone en het hotel – moeten ook wij toegeven: het vrouwenvoetbal heeft eindelijk zijn voet naast het mannenvoetbal kunnen zetten *** In casu: een Kameroense voet, recht op het scheenbeen van de Engelse kapitein *** De jonge Duivels zijn na drie matchen uitgeschakeld op het EK. En het is niet moeilijk om te zien waarom. Tiesj Benoot: ‘Als ik eerlijk ben, gaven ze te veel ruimte weg in het centrum en waren ze niet scherp genoeg voor doel’ *** Ook terug thuis, zij het na een nachtje cel: Michel Platini. De ex-baas van de UEFA wordt ervan verdacht het WK 2022 aan Qatar te hebben verpatst. ‘Dat zijn ongegronde geruchten om mijn imago te schaden,’ zo reageert Platini verontwaardigd vanuit zijn marmeren paleis op een opgespoten eiland voor de kust van Qatar *** Kunststukje van de week: Yannick Carrasco is erin geslaagd om Chinezen – die erom bekendstaan dat ze niet kwaad te krijgen zijn – kwaad te krijgen. Carrasco wil weg bij Dalian Yifang, en gedraagt zich naar verluidt als een nukkig kind. Doelman Yu Ziqian: Hij is een luierik en een sfeerbederver’ *** Zo, Carrasco weet al wiens neus hij als volgende zal breken. De vorige keer, toen hij ploegmaat Jin Penxiang een gebroken neus sloeg op training, kostte hem dat 175.000 euro. Maar met een jaarlijks nettoloon van 10 miljoen euro kan hij wel één en ander breken. Behalve potten, natuurlijk *** Worden de pogingen van Benoot en Wellens om elkaar het ravijn in te duwen de enige reden om naar de Tour te kijken? Want na Froome en Roglic heeft ook Dumoulin forfait gegeven. Dat zadelt ook ploegmaat Michael Matthews met een serieus probleem op: ‘De ploegleiding had gezegd dat ik alles in het teken van Dumoulin moest stellen. Ik heb de laatste maanden niet meer getraind op sprinten’ *** Als het een troost kan zijn: Puck Moonen heeft de laatste maanden ook niet getraind op sprinten *** Tenzij Yannick Carrasco onze neus weet te vinden of een Kameroense speelster ons scheenbeen: tot volgende week, voor een nieuwe Binnenkopper!