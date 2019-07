Binnenkopper: arme Victor Campenaerts, tennissensatie Cori Gauff en de dolle avond van Wesley Sneijder

Koersen voor Lotto is zoals spelen met de Lotto: je doet elke week mee, maar winnen doe je zelden *** En de enige renner die wél iets wist te winnen, staat nu voor joker. Victor Campenaerts moet weg bij Lotto-Soudal om plaats te maken voor Philippe Gilbert, 36 jaar,en John Degenkolb, die sinds 2015 geen klassieker meer wist te winnen *** Allemaal samen: ‘En dat met ons belastinggeld!’ *** Het Belgische voetbalschandaal blijft voortetteren. Ivan Leko heeft toegegeven dat hij heeft gesjoemeld met zijn loon, maar ontkent dat hij geld zou hebben aangenomen om spelers uit de stal van Veljkovic op te stellen *** Ons lijkt het ook vreemd dat een makelaar een trainer geld geeft om Ivan Tomecak tegen een bal te laten trappen. Maar het lijkt ons nog veel vreemder dat een club een speler als Ivan Tomecak geld geeft om tegen een bal te trappen *** Stunt van de week: de amper 15-jarige tennissensatie Cori Gauff heeft op Wimbledon Venus Williams uitgeschakeld. Opmerkelijk: Gauff was nog niet eens geboren toen Venus Williams, 39 intussen, in 2002 Wimbledon won *** Williams hoeft echter niet te wanhopen: Lotto-Soudal laat weten dat het in haar een wissel op de toekomst ziet en een ideale versterking voor de voorjaarskern *** Paul Gascoigne en Snoop Dogg hebben mot. De Amerikaanse rapper wilde aantonen dat marihuanagebruik minder schadelijk is dan alcohol, en postte ten bewijze foto’s van zichzelf én van Gascoigne, van twintig jaar geleden en nu. Toegegeven, Gazza ziet eruit als een druif die twintig jaar in de zon heeft gelegen en vervolgens is overreden door een Dacia Duster, maar de man heeft ook zijn gevoelens. Hij daagde Snoop uit om hun geschillen te regelen in de ring *** Dat wordt een boksmatch waarvoor wij meteen kaartjes zouden kopen, ware het niet dat de twee heren nooit door de dopingcontrole zullen raken *** Intussen doet Wesley Sneijder flink zijn best om dieper af te glijden dan Gascoigne. Er zijn beelden opgedoken van hoe de 35-jarige middenvelder de auto van een bejaard echtpaar vernielt. Aangezien zoiets alleen aanvaardbaar is als het een Dacia Duster betreft, kwam het de has-been op een nachtje cel te staan *** Nadat eerder al een veldrijder Belgisch kampioen veldrijden was geworden, hebben veldrijders nu ook de BK’s op de weg en in het tijdrijden gewonnen. Bijzonder: twee weken geleden was Tim Merlier nog werkloos, maar hij werd snel-snel gecontracteerd door Corendon-Circus. Voor een contract bij Lotto-Soudal was hij dan weer iets te jong en succesvol *** Opgelost mysterie van de week: waarom de Belgian Cats op het EK in elkaar zakten als Paul Gascoigne na een bak Duvel, een fles porto, twee glaasjes martini en een shotje rum. Kim Mestadgh gaf voor de matchen tegen Wit-Rusland en Servië het slechtst denkbare advies voor een basketballer: ‘Het is belangrijk dat we nu onze voetjes op de grond houden’ *** Vraag van de week: heeft er iemand een rennie voor Christophe Dugarry? De ex-international van Frankrijk wordt naar eigen zeggen kotsmisselijk van Matthijs de Ligt. Het wonderkind van Ajax gedraagt zich volgens hem als een verwend kind. ‘Hij stelt zulke hoge looneisen dat zelfs Barcelona en PSG afhaken. En waarom? Wat is nog een extra miljoen als je al zovele miljoenen hebt? Een limousine die één meter langer is?’ Als wij even mogen optreden als raadsman voor De Ligt, luidt ons advies: ga toch maar voor dat metertje meer. Als Wesley Sneijder eens langskomt, ben je dat metertje zo weer kwijt *** Tenzij ons bijbaantje als raadsman voor verwende voetballers in een stroomversnelling raakt: tot volgende week, voor een nieuwe Binnenkopper!