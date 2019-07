Binnenkopper: de bollen van Greg Van Avermaet, de kleine verliezer in Lionel Messi en het afscheid van Arjen Robben

Wat een week voor Michel! Je bent de leider van een onbetekenend clubje in lopende zaken, en plots kom je dankzij een onverhoopte transfer aan het hoofd van een machtig instituut te staan. Nee, we hebben het niet over Charles Michel, maar over Michel Vlap *** Met dat verschil dat Charles wél Europa in mag *** Vlap, die Heerenveen voor Anderlecht ruilt voor 8 miljoen euro, woont al z’n hele leven in het rustige Friesland, maar was meteen enthousiast over Brussel. Geen auto’s, alleen maar fietsers, propere straten, geen vluchtelingen in de parken … dat wordt een ruw ontwaken wanneer Vlappie Brussel ziet zónder Tourkaravaan *** Kent u Thierry Gouvenou? Hij is de man die ervoor zorgt dat u tijdens 90 procent van de Tour rustig kunt liggen dutten zonder iets te missen. En dat lijkt de parcoursbouwer nu ook te beseffen: ‘Ik leer nog elk jaar bij. De eerste week vorig jaar was een drama: er gebeurde niks. Het was fout van mij om de kassei-etappe pas op dag negen te leggen.’ Ons lijkt: wie zo gretig bekent dat hij er niks van bakt, moet niet schrikken als hij de volgende dag z’n C4 in z’n postbakje vindt *** … *** Even geduld, wij zitten nog steeds te schuddebuiken met de Binnenkopper van vorige week *** Vergeet de gele trui van Mike Teunissen, vergeet de witte trui van Wout van Aert, vergeet de bollen van Greg Van Avermaet: ons favoriet Tour-moment vond plaats nog voor er één trap gegeven was. Op de vooravond van Le Grand Départ mochten enkele schoolkinderen vragen stellen aan Remco Evenepoel, Greg Van Avermaet en Maxime Monfort. De meest gestelde vragen waren: ‘Remco, wat eet jij als ontbijt?’ en ‘Greg, wie is Maxime Monfort?’ *** Het antwoord op die vraag aan Remco is overigens: Victor Campenaerts *** Enfant terrible van de week: niet Nick Kyrgios, noch Fabio Fognini, hoewel beide heren flink hun best hebben gedaan op Wimbledon. Kyrgios door Rafa Nadal te tarten met een onderhandse opslag, een bal keihard op z’n lichaam te slaan en te bekvechten met de umpire. Na z’n verliesmatch verdween Kyrgios weer in de pub te waar hij de avond voor de partij óók al zat te drinken. Fognini riep dan weer naar het publiek dat ‘hier zou een bom moeten ontploffen’ *** Het mocht niet baten, want het enfant terrible van de week is andermaal Mario Balotelli. De Italiaanse spits die momenteel zonder club zit – gehoord, Vincent Kompany? – daagde een cafébaas uit om voor 2.000 euro met z’n Vespa in de baai van Napels te rijden. Wat de cafébaas, enkel gehuld in een onderbroek, prompt deed *** Voor zo’n bedrag moet hij doorgaans erg hard werken. Of één keer Kris Van Dijck over de vloer krijgen *** Kleine verliezer van de week: Lionel Messi. De Vlo heeft negatief van zich doen spreken door rood te pakken in de kleine finale van de Copa America, z’n bronzen medaille niet op te halen en allerlei complottheorieën de wereld in te sturen rond de ‘malafide’ Zuid-Amerikaanse voetbalbond en het ‘corrupte’ Brazilië *** En zo is andermaal bewezen dat je hersenen niet per se méégroeien als je al op jonge leeftijd groeihormonen pakt *** Topprestatie van de week: de Amerikaanse vrouwen die al voor de vierde keer wereldkampioen voetbal werden, door Nederland met 2-0 te verslaan in de finale. Onze favoriete speelster van het toernooi blijft evenwel de Britse Lucy Bronze, omdat ze jaren geleden nog bij Domino’s werkte vooraleer ze het wist te maken als profspeler. Da’s toevallig het omgekeerde carrièrepad dat we Frank Boeckx voorspellen *** Afscheid van de week: dat van Arjen Robben. De kleine dribbelaar kneep vanop rechts naar binnen en hing z’n voetbalschoenen linksboven aan de haak *** Tot slot: José Mourinho heeft een monsteraanbod van de Chinese club Guangzhu Evergrande naast zich neergelegd. Hij kon er in drie jaar tijd 100 miljoen euro verdienen. Het moet zijn dat de Portugees geen bami lust, want met zo’n bedrag kun je 50.000 Italiaanse caféhouders in de baai van Napels laten rijden *** Tenzij Lionel Messi in tussentijd onthult dat dit rubriekje niks meer is dan een propagandaproject van de Russische geheime dienst: tot volgende week, voor een nieuwe Binnenkopper!