Waarom is het Amerikaanse vrouwenvoetbal zo goed?

Op de rug van Farrah Banzima (9) staat de naam van de ster die ze wil worden: Alex Morgan, de veel scorende spits van de Verenigde Staten. Zelf heeft Banzima dit seizoen haar eerste hattrick gemaakt en dat zou ze over een jaar of twaalf weer willen doen, in het nationale team. Al wil ze natuurlijk ook andere dingen worden. ‘Historicus. Of schrijver. Of wiskundige.’ Daar ben je 9 voor.