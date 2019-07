Binnenkopper: de keffer van Daniel Sturridge, de toupet van Bert De Backer en de raid van Thomas De Gendt

‘t Was weer van den hond deze week *** Daniel Sturridge, de ex-spits van Liverpool die momenteel zonder club zit, was zijn keffer kwijt. Lucy werd door inbrekers meegenomen uit zijn vakantiehuis in Los Angeles. Nadat hij een beloning van 30.000 pond had uitgereikt, kreeg hij haar echter al snel terug. Even werd het mormel in Frankrijk gesignaleerd, maar het bleek om de toupet van Bert De Backer te gaan *** Nog meer geblaf in de marge: een Belgische zakenman die in Japan woont, claimt dat hij een miljoenendeal kan fixen voor KV Oostende, maar weigert ‘geld in het Belgische voetbal te pompen’ zolang de Belgische ambassade in Japan zijn twee inbeslaggenomen honden niet teruggeeft. Aangezien de competitie vermoedelijk nog niet meteen start, heeft de ambassade nog wel een jaartje, of vijf hondenjaren, bedenktijd. Gesteld dat de pluizige viervoeters nog niet in een Japanse kookpot zijn verdwenen *** Gebeten hond van de week: Francis Vrancken. De mede-eigenaar van Beerschot hief op 15 maart nog ostentatief het glas champagne op promotie naar 1A, maar kreeg deze week van het BAS te horen dat het 1B wordt voor de ratten. De reactie van KV Mechelen-trainer Wouter Vrancken: ‘Je krijgt wat je verdient, karma is een bitch. Deze Vrancken heft het glas tenminste op het juiste moment’ *** In de GP van Silverstone heeft Sebastian Vettel Max Verstappen van de baan geramd, maar in Humo maakt ex-baas van de Formule 1 Bernie Ecclestone nog meer brokken. Bernie: ‘Ik zou een kogel opvangen voor Vladimir Poetin, hij is een goed mens’ *** Ja, maar zou hij ook een kogel opvangen voor Wouter Vrancken? *** Inspanning van de week: de raid van Thomas De Gendt naar Saint-Etienne, die niet minder dan 5 uur duurde. Daarmee klopt hij Djokovic en Federer: de twee tamzakken hielden het in de finale van Wimbledon al na 4 uur en 57 minuten voor bekeken *** Afscheid van de week: dat van Peter Crouch. De boomlange spits hangt zijn schoenen aan een haak waar ú zonder trapladdertje niet aankunt. Ons favoriete Crouch-moment? Journalist: ‘Wat zou u vandaag zijn als u geen profvoetballer was geworden?’ Crouch: ‘Maagd’ *** Transfer van de week: Saido Berahino traint mee bij Zulte-Waregem. De Premier League-ster was ooit 25 miljoen euro waard, maar nu wil zijn club, Stoke City, van hem af. De reden: Berahino blies tijdens een alcoholcontrole enkele agenten bewusteloos omdat zijn adem meer alcohol dan zuurstof bevatte. Gevolg: 30 maanden rijverbod en 75.000 pond boete *** België lijkt het ideale toevluchtsoord voor Berahino: hier verlies je je job tenminste niet door een glaasje te veel. Zolang hij van de callgirls wegblijft, zit hij safe *** Maar ook dat wordt moeilijk: Berahino werd vorig jaar in zes weken tijd drie keer vader van een kind bij drie verschillende vrouwen. Op het veld scoorde hij dat jaar maar één keer *** José Mourinho is naar een job aan het hengelen in de Bundesliga. De Portugees geeft toe dat hij momenteel Duits aan het leren is en dat hij ‘openstaat voor aanbiedingen.’ Voorlopig kan The Special One al één zinnetje, meteen ook het enige zinnetje dat hij nodig heeft: ‘Parken Sie den Bus, bitte!’ *** Quote van de week: ‘Als je joviaal en populair bent, roep je veel jaloezie op. Waarom denk je dat die naaktfoto’s van Ruben Van Gucht zo vaak zijn doorgeappt? Hij is nu voor altijd die jongen met dat lid van een zekere grootte.’ Aan het woord is Tom Coninx, terug van weggeweest. Nadat zijn contract bij VTM vorig jaar werd stopgezet, duikt Coninx nu samen met Johan Vansummeren op in de Tour als guerillaverslaggever én in een Humo-interview *** Nu, voor ons is Coninx nooit écht van het scherm verdwenen. Wij kijken nog wekelijks naar zijn bezoekje[1] aan George Leekens, waarna we het leven weer voor even kunnen trotseren *** Tenzij VTM ons favoriete filmpje offline en ons levensvreugde met één klik verwijdert: tot volgende week, voor een nieuwe Binnenkopper!

