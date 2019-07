Binnenkopper: waarom Alaphilippe de Tour niet wint, het gevloek van Zlatan en de ex van Neymar

Mop van de week: het BAS heeft geoordeeld dat KV Mechelen schuldig is aan competitievervalsing, maar in plaats van de club te straffen in de competitie, sluit het KVM uit van deelname aan de Croky Cup *** Dat is zoals zeggen tegen een stout kind: ‘Omdat je je kamer niet hebt opgeruimd, mag je vanavond geen spruiten eten’ *** Vermoedelijk roken ze bij het BAS hetzelfde spul als Zlatan Ibrahimovic. Toen de Amerikaanse media voor de derby tussen LA Galaxy en Los Angeles FC vergelijkingen maakten tussen Zlatan en de Mexicaanse spits Carlos Vela, sprak de Zweed: ‘Ik heb niet mijn hele carrière hard gewerkt om vergeleken te worden met Vela. Je vergelijkt een Ferrari toch ook niet met een Fiat? Ik zal tijdens de derby bewijzen dat ik de beste ben’ *** En zo geschiedde: Zlatan scoorde een hattrick. En kafferde na de match de keeperstrainer van de tegenstander uit: ‘Go home, you little bitch!’ *** Vraag van de week: kan Alaphilippe de Tour winnen? Nee, zegt Alexandre Vinokourov. ‘Als Julian Parijs haalt in het geel, heb ik geen koersverstand meer.’ En de Kazak is niet de eerste de beste. Niks is sluwer dan op iemands linkerschouder tikken en hem een vette cheque voorhouden, en langs zijn rechterschouder wegsprinten. Vraag maar aan Rigoberto Uran *** Pechvogels van de week: Lotto-Soudal. Dieven zijn het Tour-hotel van de wielerploeg binnengedrongen en hebben voor 50.000 euro aan foto- en videomateriaal gestolen. Ze hebben ook de tactische plannen voor het voorjaar ontvreemd, wat de totale schade op 50.000 euro brengt *** Straffe stoot van de week: de 40-jarige Manny Pacquiao heeft Keith Turman alle hoeken van de boksring laten zien en de WBA-titel bij de weltergewichten veroverd. Omdat Pacquiao de enige ooit is die wereldkampioen werd in acht verschillende gewichtsklassen, wordt hij ook weleens de Daisy Van Cauwenbergh van de bokswereld genoemd *** Wat moet er komen van Neymar? De Braziliaan wil terug naar z’n ex, Barcelona, en heeft zich veel te laat gemeld bij PSG, waardoor hij de eerste trainingen heeft gemist. Het BAS heeft zich over de zaak gebogen en heeft beslist dat Neymar als straf niet mag deelnemen aan de Tour de France *** Stunt van de week: toen voetbalclub Huddersfield z’n shirt voor het nieuwe seizoen onthulde, reageerden de supporters vol afgrijzen: de naam van gokkantoor Paddy Power stond er namelijk diagonaal en in koeien van letters opgedrukt. Eén dag later bleek het om een stunt te gaan. ‘Als sponsor kennen wij onze plek en die is niet op jullie shirt,’ aldus Paddy Power. ‘Shirtsponsors in het voetbal zijn te ver gegaan. Een shirt moet heilig zijn’ *** Benieuwd wanneer Club Brugge nu eindelijk gaat aankondigen dat de shirtsponsoring door Unibet ook maar een flauwe grap is *** Na de zomer, lente, herfst en winter is het transferseizoen ons favoriete seizoen. Vooral dankzij de mooie verhalen die dan te rapen vallen *** Ten bewijze: de Turkse club Menemenspor heeft de verkeerde speler getransfereerd. De Turken wilden zich versterken met Lamin Jallow, maar contracteerden per ongeluk Alpha Jallow, die in de Portugese derde klasse speelt *** Nu, één keer een verkeerde speler vastleggen, daar kunnen we nog inkomen. Maar acht in één transferperiode, zoals Luc Devroe vorig jaar bij Anderlecht, dat is een misverstand dat zelfs voor F.C. De Kampioenen wat vergezocht is *** Deze week in Humo: de jaarlijkse trainersenquête! Vorig jaar leek er wat stof op de glazen bol ons panel te liggen: 10 trainers voorspelden een klinkend kampioenschap voor Anderlecht, welgeteld 0 trainers zetten toen hun geld op Racing Genk. Nu ze allemaal Club Brugge tippen, weet u wat u te doen staat: loop snel naar het dichtstbijzijnde gokkantoor en zet een fortuin op een titel voor KV Mechelen *** Behalve als u bestuurder bent bij de club, natuurlijk! *** Tenzij we te horen krijgen dat we niet mogen deelnemen aan de Croky Cup en er teleurgesteld de brui aan geven: tot volgende week, voor een nieuwe Binnenkopper!